Az életet meg kell köszönni

Édesanyánk életünk legfontosabb szereplője, hiszen fogantatásunk pillanatától a párkapcsolatainkon át, halálunkig érezzük hatását – hangsúlyozza Lindák Linda pszichológus. A korai anya-gyerek kapcsolat nagyon fontos. Az, hogy milyen kötődési minta alakul ki közöttünk, befolyásolja testi, lelki, szociális fejlődésünket.

– Ideális esetben édesanyánktól kapjuk meg azt a szeretetet, gondoskodást, elfogadást, melynek köszönhetően magabiztos, önálló, érzelmileg kiegyensúlyozott felnőttekké válhatunk. Ehhez ügyesen kell egyensúlyoznia aközött, hogy kellő szabadságot biztosítson gyermekének, ugyanakkor szabályokat is állítson elé. Egy Winnicott nevű gyermekorvos, gyermekpszichiáter óta tudjuk, hogy nem kell tökéletes, csak elég jó anyának lenni… Így is éppen elég sokrétű a feladata: gondoz, táplál, ápol, ő gyermeke első játszótársa, lánya az ő segítségével sajátítja el a női szerepeket, de fia férfivá válásában is fontos szerepe van. Megtanít a nyílt, őszinte, egyenes kommunikációra. Kamaszként vele beszéljük meg személyes problémáinkat, szerelmi bánatunkat. Párkapcsolatunk alakulásában is szerepet játszik, hogy milyen az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk. Sajnos, nem mindenkinek adatik meg az elég jó anya. De felnőttként módunkban áll, hogy negatív érzelmeinket kezeljük, feldolgozzuk. A rossz tapasztalatból is lehet tanulni és fejlődni. Az anyák napja jó lehetőséget biztosít arra, hogy átgondoljuk édesanyánkhoz fűződő kapcsolatunkat és megköszönjük, hogy életet adott nekünk – mondta a szakember.

NE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA