Az elért eredményeink ismerete is serkenthet

Idén karácsonykor biztosan sokan kaptak ajándékba okoseszközöket, így például olyan okosórát, amely nemcsak a pulzust méri, hanem más információkkal is szolgál az életmódváltóknak, sportolni vágyóknak. Már az olcsóbb mérőeszközök „kevésbé pontos” adataival is lehet jelentős eredményeket elérni az életmódváltásban – hívja fel a figyelmet a szakértő. Azt is megtudjuk, mire nem jók ezek a kütyük.

Már az olcsóbb okoseszközök „kevésbé pontos” adataival is lehet komoly eredményeket elérni az életmódváltásban – hívja fel a figyelmet Erdei Lilla. A Life1 Fitness szakértője kiemeli, hogy a döntést még nem hozzák meg helyettünk a kütyük, de nagy segítséget nyújthatnak az életmódváltásban. Mindez onnan fakad, hogy az elért eredményeink ismerete növeli motivációnkat.

„Tapasztalataim szerint a nőket sokkal jobban megragadja, hogy teljesítményükről azon nyomban bizonyítványt is kapnak” – mondta. Az egyik legnagyobb magyar fitneszlánc személyi edzője megjegyzi: a „bent maradást” is nagyban segíti az apróbb, reális célok kitűzése, elérése. Fontos szerinte ugyanakkor elhatározni, hogy az eszközzel a mindennapi aktivitásunkat vagy a sportteljesítményt szeretnénk nyomon követni. A legtöbb eszköz már alkalmas az előbbi, azaz a lépésszám, pulzus, valamint az alvásminőség figyelésére. Az egyes napok eredményeinek összehasonlítása motiválhat minket abban, hogy aktívabbak legyünk.

