Az élénk korall éve következik

A 2019-es év színe ezúttal az élénk korall fantázianevet viseli. Ez a szín a segítséget, érdeklődést, szeretetet jelképezi; olyan árnyalat, ami az intimitást és a valódi kapcsolattartást szimbolizálja. Emellett természetvédelmi jelentéssel is ír. A klímaváltozás aktuálisabb, mint valaha, és pusztító hatással van a korallzátonyokra, amelyek mindig is híresek voltak sokszínű élővilágukról. A divat szempontjából pedig a korall szín lesz a főszerepben, mely nagyon sok ruhadarabon és kiegészítőn is visszaköszön majd.

