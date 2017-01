Az éhezés és a túlevés is hat a génekre

Ki mit eszik, azzá lesz – tartja a mondás és mostanra kiderült, hogy tényleg. Debreceni kutatók eredményei is arra engednek következtetni, hogy a rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztott étel, vagy éppen a gyakori éhezés hatással vannak az egyén génjeinek működésére. Dr. Máthé Endre, a Debreceni Egyetem Élelmiszer-technológiai Intézetének munkatársa, a táplálkozásgenetika és genomika csoport vezetője lapunknak elmondta: korábban a genetika csak azt vizsgálta, hogy hogyan öröklődnek, mutálódnak a tulajdonságokat meghatározó gének.

Velünk együtt változnak

– Ehhez képest a molekuláris kutatásokban az elmúlt 20 évben történt látványos fejlődésnek köszönhetően egyre több kísérleti bizonyíték látszik azt megerősíteni, hogy génjeink működését jelentős mértékben tudják befolyásolni az élelmiszerekkel elfogyasztott tápanyagok és bioaktív hatóanyagok. Az is világossá vált, hogy külső tényezők, például az erős napsütés, vagy a krónikus betegségek is módosíthatják a gének működését – jelentette ki az egyetemi docens.

Kifejtette: a korábbi élelmiszer-fejlesztések során csak azzal voltak elfoglalva, hogy milyen technológiai megoldásokat találjanak ki azért, hogy az adott élelmiszer minél hosszabb ideig legyen eltartható, és minél jobban megőrizze a nyers alapanyagokban lévő jó tápanyagokat és bioaktív hatóanyagokat. A legújabb felfedezéseknek köszönhetően most már az élelmiszereknek a fogyasztó génjeire (genomjára) gyakorolt hatásait is igyekeznek figyelembe venni.

Személyre szabottan

– Jelenleg minden kutatás azt mutatja, hogy a várható élethosszra és az egészségre nagyon jó hatása van a kalóriaszegény táplálkozásnak. Lehetőleg naponta ötször együnk, de ne túl sokat, ne terheljük túl emésztési rendszerünket – mondta Máthé Endre. Hangsúlyozta, hogy az egészséges, személyre szabott étkezés mellett a rendszeresen végzett mozgásnak, sportnak is nagyon fontos a szerepe, habár ez utóbbi kapcsán közelről sem ismerünk minden részletet és minden bizonnyal a közeljövőben nagyszerű újabb felfedezések várhatóak ezen a területen.

Egészséges fűszerek

A szakember szerint 20-50 év múlva az újszülötteken vagy kisgyermekeken elvégzett genetikai vizsgálat után megmondható lesz, hogy milyen táplálkozásra, élelmiszerekre lesz szüksége élete folyamán ahhoz, hogy egészséges legyen, hogy sokáig éljen. (Ez részben már ma is tudható, hiszen sok betegség, például a magas vérnyomás, vagy a cukorbetegség kapcsán kimutathatóak az érintett gének mutáns formái.) Arra a kérdésre, hogy feloldható-e az az ellentét, mely szerint ami finom, az általában egészségtelen és fordítva, a táplálkozásgenetika és genomika csoport vezetője úgy felelt, hogy több olyan fűszer ismert, mellyel ez leküzdhető. Ezek között említette a gyömbért, a kurkumát, a görögszénafüvet és a fahéjat. Ugyanakkor nagyon ajánlotta a fokhagyma, a brokkoli, a cékla és a karfiol rendszeres fogyasztását is, olyan gyümölcsökkel, mint a fekete ribizli, az áfonya és a meggy, amelyek tanulmányozásával maguk is foglalkoznak.

HBN-OCs

