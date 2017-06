Az Egyetem Tér már a 0. naptól várja a campusozókat

Nincs még egy olyan hazai fesztivál, amelyhez ennyire szervesen kötődne egy felsőoktatási intézmény, mint a Campus. Az egyetem karai, intézetei és tanszékei ebben az évben is lehetőséget kapnak a részvételre az ország első “okos” fesztiválján, július 19-től 23-ig. Csaknem 30 egyetemi egység jelentkezett programötleteivel a felhívásra, a sikeresen pályázókkal már egyeztetnek a részletekről.

A fizikusok idén a Rubik kockát helyezik a középpontba, de lesznek mágneses kísérletek és eszközös mérések is. A Néprajzi Tanszék Mese-mese mátka címmel mutatkozik be, az Olasz Tanszék pedig egy falat Itáliát varázsol a Campus Fesztiválra, ízletes ételekkel és játékos kvízzel várják az érdeklődőket. Az Angol-Amerikai Intézet most is meginvitálja az amerikai focistákat, akikkel a játékot is ki lehet próbálni, s a védőfelszerelésükbe is bele lehet bújni egy-egy fotó erejéig.

– Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár jóvoltából most először lehet majd könyv-szelfit készíteni, sőt munkatársaik a könyvhéten már bevált szabadpolcos cserebere állványt is elhozzák a rendezvényre – mondta az unideb.hu portálnak Mándy Zsuzsa, a felhívást közzétevő Tudományos Igazgatóság munkatársa.

Újdonság lesz a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék legális „pénzmosása”, és a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét kitelepül az óriás egyetemi társasjáték a Campus Fesztiválra.

Tavaly rekordszámú fesztiválozó, összesen 98 ezer ember bulizott a négy nap alatt a Nagyerdei Stadion környékén, és az „Egyetem Tér” is rekordot döntött. A kétévestől a nyugdíjasig minden korosztálynak kínáltak szórakoztató, könnyed tudományos programot az egyetemi standoknál. A látványos kísérletek, a mikroszkópos és ultrahangos fesztiválszelfi, a 3D-portréfotózás és a fűszernövény-felismerés rengeteg látogatót vonzott, miközben több mint százan kötöttek „fesztiválfrigyet” és a Műszaki Karon fejlesztett elektromos autóba is sokan beültek.

A karok, intézetek, tanszékek látványos programjaikkal idén már a nulladik naptól várják a szórakozni vágyókat a fesztivál harmadik legnagyobb programhelyszínén, a főbejárat mellett. Az Artisjus-díjas, idén tizedik jubileumát ünneplő Campus július 19- e és 23-a között összesen 220 zenei és további 200 egyéb programot kínál 18 programhelyszínen. A fesztivál egyre nagyobb elismertségét jelzi, hogy néhány hónapja megkapta a legjelentősebb európai szakmai szervezet, a Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) legmagasabb szintű minősítését.

