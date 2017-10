Az egyesületi sport céljait is szolgálja majd az új tornaterem

Az esemény vendégei az új épület előtt

Szerep – A testnevelési órák mellett a helység sportegyesületei is használhatják a Szerepen pénteken átadott új tornatermet. A létesítmény azonban nemcsak a sport, hanem a kultúra és a közösség­építés céljait is szolgálja a jövőben, valamint a helyi civil szervezetek is igénybe vehetik a tornatermet – tájékoztatta a Naplót Tóthné Verő Tünde, Szerep polgármestere.