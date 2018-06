Az egyéniséghez sminkel

Igazán különleges, gyémántként tündöklő sminkkel aratott sikert Pankotai Anita az ukrajnai Kárpát Kupán, Munkácson a közelmúltban. A nemzetközi megmérettetésen kreatív smink kategóriában indult a debreceni sminkmester, melyet végül maximális pontszámmal meg is nyert.

Maximális pontszámmal nyert

– Idén az a megtiszteltetés ért, hogy Dominique Roberts profi sminkmester beválasztott a csapatába, ő készített fel az ukrajnai versenyre. Az volt a cél, hogy a versenyfeladatot két óra hossza alatt elkészítsem. Legalább két hónapig gyakoroltunk, hetente 3-4 alkalommal. Legelőször még 4 és fél órába telt ugyanennek a sminknek az elkészítése, végül a versenyen sikerült 20 perccel korábban végeznem. Ebben segítségemre volt a modellem, Barati Bianka, és a lányom, Illés Tamara is, aki egyben az asszisztensemként volt jelen. Ők kívülről tudták a lépéseket, és a kezem alá dolgoztak – idézte fel a versenyt Anita.

– Hihetetlen élmény volt, amikor mindenki odagyűlt, nézte és fotózta a munkámat. Amikor pedig győztesként kimondták a nevem ukránul és magyarul is, az leírhatatlan érzés volt, főleg, mert az én kategóriámban rajtam kívül csak ukránok indultak – tette hozzá.

Barati Bianka a nyertes sminkben | Fotó: Archív

Mindig érdekelte az alkotás

Anita egyébiránt teljesen más pályáról indult, antropológus-néprajzosként végzett.

– Kerestem az utamat, találtam egy hirdetést sminkmesterek képzéséről, és jelentkeztem. Mindig is vonzott az alkotás világa, mindig volt valamilyen művészeti tevékenység, amit csináltam – például rajzolás vagy kerámiázás –, de végül a sminkelés világa „fertőzött meg.” Igaz ez az oktatás másként alakult, mint gondoltam, így Budapestre mentem kitanulni a szakmát. Több sminkakadémiába jártam, több képzésen is részt vettem, Kristóf Ilus kezei alatt tanultam meg az alapokat, neki a mai napig nagyon hálás vagyok – idézte a kezdeteket, hozzátéve, ma is folyamatosan képzi magát, hiszen a sminkszakma állandóan megújul, nincs megállás. Eddigi pályafutása során sok szakembert ismerhetett meg, akiktől sokat tanult, valamint több nívós sminkversenyen is rangos helyezéseket ért el.

– Egy-egy versenyen azonban hiába a sminken van a hangsúly, az összhatás, így a frizura is sokat számít. Nagy szerencsém van, mert Simon Tamás fodrásszal gyakran dolgozom együtt, aki lenyűgöző hajkoronát varázsol a modelljeimnek. Sok versenyt nyertünk együtt, jelenleg is egy szalonban dolgozunk – egészítette ki.

J. Lo-t követik

Természetesen a hétköznapokban a hagyományos sminkeket kérik tőle a vendégei. Ballagások, szalagtűző, gólyabál, diplomaosztó, fotózások, esküvő – se szeri, se száma azoknak az alkalmaknak, amikor sminkeshez fordulnak a hölgyek, hiszen egy szépen elkészített smink csodás keretet ad az arcnak, fiatalít és szépít egyszerre, s nem utolsósorban: magabiztosságot ad. Szinte naponta jönnek ki újabb és újabb kozmetikumok, ezekkel párhuzamosan pedig a legújabb trendek.

– Idén a glamour és a high lighter az abszolút trend. A tinédzserek körében nagyon népszerű, azonban más korosztályok is felfigyeltek rá és alkalmazzák, mert szépnek látják. Ha most meg kellene nevezni egy sztárt, hogy ki az, aki abszolút diktálja a smink területén a divatot, akkor J. Lo-t mondanám – mondta Pankotai Anita debreceni sminkmester, hozzátéve, a tinik körében igazán közkedvelt követni a trendeket. Ma már számos csatorna megnyílt előttük, s könnyűszerrel készíthetnek divatos sminkeket, persze nem ritka az sem, hogy becsúszik egy-két baki.

A smink mögött rejlő arc

– Azért is nehéz egy sminkesnek, mert minden korosztályban meg kell találni azt a divatot, azokat a technikákat kell alkalmazni, melyekkel a vendég elégedett lesz, legyen akár fiatalabb vagy idősebb az illető. Jellemzően túlkapások is vannak, így van, hogy olyan sminket kér valaki, amivel én nem értek egyet. Fontos, hogy a hölgyek megtalálják az arany középutat, és olyan sminkben legyenek, mely illik az egyéniségükhöz. Az a cél, hogy ne a smink kapja a főszerepet, hanem az arc. Ha valaki meglátja őket, az jusson legelőször eszébe, hogy milyen szépek, és fontos, hogy aki a sminket viseli is, szépnek lássa magát – mondta Pankotai Anita, hangsúlyozva, a menyasszonyoknál ez különösen fontos. Hiszen míg néhány éve kuriózumnak számított az esküvői smink, addig ma már a menyasszonyok alkotják az egyik legnagyobb vendégkört. Természetesen náluk is nagyon fontos, hogy a személyiségükhöz illően legyenek kisminkelve, hogy komfortosan érezzék magukat a bőrükben a nagy napon.

