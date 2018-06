Az „egészséges elhízottaknál” is nőnek a szív- és érrendszeri kockázatok

A kutatók több mint 90 ezer amerikai nő egészségének alakulását követték akár három évtizeden át – számolt be róla a BBC hírportálja.

A túlsúlyosaknál és az elhízottaknál nagyobb valószínűséggel alakult ki agyvérzés vagy szívroham még akkor is, ha vérnyomásuk és koleszterinszintjük normális volt, és cukorbetegséget sem diagnosztizáltak náluk.

A kutatók arra következtettek, hogy „egészséges elhízottnak lenni is kockázatos”.

Az elhízás a szív- és érrendszeri betegségek szinte minden kockázati tényezőjével, a magas vérnyomással és koleszterinszinttel, valamint a diabétesszel is összefügg.

Vannak azonban olyan elhízottak, akiknél nem jelentkeznek ezek az anyagcsere-problémák, ami egyes tudósok szemében kétségbe vonja, hogy az elhízás növeli ezeknek a zavaroknak a kockázatát.

Az új kutatás eredményei azt mutatják, hogy a túlsúlyos, vagyis 25-ösnél magasabb testtömegindexű (BMI), egyébként egészséges nőknél 20 százalékkal, az elhízott, azaz 30-asnál magasabb BMI-jű nőknél 39 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakul ki szív- és érrendszeri betegség, mint a normál súlyú, vagyis 18,5-24,9 testtömegindexű, szintén egészséges nőknél.

A The Lancet Diabetes and Endocrinology című szaklap friss számában közölt tanulmány szerzői megjegyezték, hogy a két dolog között nem ok-okozati viszony, inkább összefüggés van, valamint azt is, hogy a nők körében végzett kutatás eredményeit nem lehet a férfiakra általánosítani.

„A nagy létszámú résztvevővel végzett kutatás megmutatta, hogy az anyagcsere szempontjából egészséges elhízottnak lenni sem ártalmatlan, a szív- és érrendszeri betegségek kockázata akkor is megnövekszik náluk, ha évtizedeken át mentesek a metabolikus zavaroktól” – mondta Matthias Schulze, a potsdami Táplálkozástudományi Intézet tudósa, a kutatás vezetője.

Hangsúlyozta az anyagcsere-betegségek megelőzésének fontosságát is. „Akinek megfelelőek az anyagcsereadatai, az is nyerhet, ha időben elkezd odafigyelni az egészséges étrendre és a testmozgásra a megelőzés érdekében” – tette hozzá.

Brit kardiológusok egy három évvel ezelőtti, hosszú távú kutatása arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhízottak többsége nem marad tartósan egészséges. A vizsgálatban résztvevő “egészséges elhízottak” több mint 51 százalékának romlott az állapota húsz év alatt, miközben csak 11 százalékuk veszített a testsúlyából és vált egészségesebbé.

