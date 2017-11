Az egészség olyan, mint egy sokszeletes torta

Háromnapos Egészség Expót szervezett a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata a héten az egyetem három campusán. Az egyik szervező, Taskó Anita elmondta, évről évre többen érdeklődnek és szeretnének változtatni az életmódjukon. Az esemény célja felhívni a figyelmet az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a betegségmegelőzés fontosságára, a szervezők pedig tanácsokat adtak a rossz szokások leküzdésére, a helyes önvizsgálatra.

Fontos a rendszeres mozgás

Az egészség szempontjából a mindennapos mozgás nélkülözhetetlen, viszont a helytelen gyakorlatok árthatnak, főleg ha valamilyen mozgásszervi probléma társul melléjük. – Gyógytornászhallgatóként azt mondom, a rendszeres mozgás az egészség megőrzésének alapvető eleme, segít megelőzni a szív- és érrendszeri, valamint mozgásszervi betegségeket. A hallgatók a mozgásszegény életmódot sokszor ráfogják arra, hogy sok órájuk van, és rengeteget kell tanulni. De ez csak kifogás. Aki akar, az talál időt a sportolásra. Az emberek gondolkodásmódján kell változtatni. Ha az elhatározás megvan, onnantól már könnyebb lesz – hangsúlyozta Kerék Laura.

Kezelni kell

A stressz egyre többek életét megnehezíti, lényegtelen, hogy még tanulnak, vagy már dolgoznak. A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának tagjai kiemelték: a kezeletlen stressz testi tüneteket okozhat. – A feszültség különbözően is levezethető, mindenkinek más módszer válik be. Van, akinek a sport segít, másoknak a barátai, családtagjai társasága. Én a sportolást, a jógát és a meditációt ajánlom, ezekkel teljesen ki lehet kapcsolódni. A stressz elől nem lehet és nem is szabad elmenekülni, szembe kell néznünk a félelmeikkel ahhoz, hogy leküzdjük őket – hallottuk Gavallér Petrától.

© Fotó: Molnár Péter

Vekszler Jakab szerint a csapatsportok kifejezetten károsak lehetnek, ugyanis tovább növelik az adrenalinszintet. Megjegyezte, sokan egészségtelen módszerekhez nyúlnak, alkohollal, dohányzással próbálnak szabadulni a feszültségtől.

A betegségek tudatában

– Az egészség több tényezőtől függ, olyan mint egy sokszeletes torta. A helyes táplálkozás és a mozgás csak egy kis része az egésznek. Futhatunk naponta több kilométert, ehetünk egészségesen, de ha tele vagyunk elfojtott problémákkal, előbb-utóbb megbetegszünk. A legnagyobb szerepe a genetikának van, az határozza meg, hogy milyen betegségek alakulhatnak ki a szervezetben. Tisztában kell lennünk a családunkban előforduló betegségekkel, hiszen így tudhatjuk, mire kell jobban figyelni. Ha előfordult bármilyen daganat, a hajlamot örökölhetjük, így a szűrővizsgálatokra hamarabb kell járnunk – ismertette.

Szem előtt kell tartani – folytatta –, hogy a fiatalok esetében a daganatos betegségek lefolyása gyorsabb, mivel a jobb a sejtanyagcseréjük, mint az idősebbeknek. Novemberben épp a here- és a prosztatarák megelőzésére, felismerésére hívják fel a férfiak figyelmét, ugyanis korai stádiumban mindkettőnél magas a teljes gyógyulás esélye.

– A rendszeres önvizsgálat életet is menthet, főleg daganatos betegségek esetében. Ha ismerjük a testünket, a működését, akkor könnyebben észrevesszük az apró változásokat. Havonta rászánva néhány percet az önvizsgálatra, sokat tehetünk az egészségmegőrzésért. Bármilyen problémát észlelünk, forduljunk orvoshoz. Lehet, hogy semmi komoly sincs, de ennyi fáradságot megér. Szeretnénk, ha minél több fiatal megtanulná a helyes technikákat már középiskolásként. De sajnos erre nem mindig van lehetőség, éppen ezért három éve folyamatosan itt vagyunk, elmagyarázzuk, és megmutatjuk, hogyan kell mell vagy épp here önvizsgálatot tartani – mondta el érdeklődésünkre.

Eljutni a kiváltó okig

A stressz kapcsán Sóvágó Kinga elmondta: gyakori következmény a szívritmuszavar, a magas vérnyomás, s a hormonháztartás is felborulhat, ami újabb bajokat szül.

– Testi tünetek esetén az ember elgondolkodik azon, hogy valamit rosszul csinál. Ha egyedül nem tudunk megbirkózni a problémával, bátran forduljunk pszichológushoz, mentálhigiénés szakemberhez! A gyógyszereket azonban szerinte „el kellene felejteni, azok ugyanis az okot nem, csak a tüneteket szüntetik meg”. Egy jó szakember segít leásni a zavar mélyéig – fejtette ki Gavallér Petra.

– Balogh Réka –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA