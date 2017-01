Az edzőtáborból a Bocskaira és az Énekesre

Varga Miklós: – Igazából végig az erősítésen volt a hangsúly. Délutánonként pedig inkább páros gyakorlatokat végeztünk… Hosszabb hegyi futások voltak 2 naponta, amelyek nagyon nem estek jól. A Bocskain először majd a súllyal kell megbirkóznom, és aztán az ellenfelekkel… Azért egy éremig szeretnék eljutni, ha indulok.

Pallai Kevin: – Kemény edzőtábornak lesz 28-án vége szerintem, vagyis nekem keményebb volt talán, mint a többi eddig, de lehet azért mert más fajta volt. Ám a jó társaság miatt nem volt gond. Hosszú volt egy kicsit ez a 2 hét, s bár próbáltak néha kedvezni nekünk az edzésekkor, de így is sokat dolgoztunk. Kovács Palival kesztyűzgettem leginkább, vele nemcsak jóban vagyok, de a súlyunk is egyezett. 2 naponta “megfutottuk” a Kékest. Szakmáztunk is délutánonként, és amikor nem futottunk, akkor meg kondiztunk. Engem még az Énekes érint, a Bocskai csak jövőre, de ezt azért szeretném megnyerni! Magamtól természetesen mindig az aranyat várom, ám majd meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá az ellenfelek. Az biztos, hogy odateszem magam teljes mértékben.

A 61. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny február 7-12. között, míg az Énekes István Ifjúsági Emlékverseny február 15-18. között zajlik majd. Előbbit Debrecenben, utóbbit Budapesten rendezik.

