Az eDigital újra címvédő

Webplázák az élen

Nem jelent meglepetést, hogy 2016-ban is a nagy webplázák bonyolították a legnagyobb online forgalmat. Az első helyezett a Extreme Digital, a második eMag és a nagyedik Mall is általános webplázaként működik. Kínálatukban megtalálhatók a műszaki cikkek, a kerti felszerelések, a ruházati cikkek, a könyvek és a kutyatápok is, de a sikerüket nem a termékkínálat sokszínűsége alapozta meg.

A legsikeresebb webáruházak története több ponton összefonódik. Az Extreme Digital két fiatal srác lelkesedéséből és találékonyságából nőtt naggyá. A két fiatal egymástól függetlenül kezdett számítógépek és alkatrészek árusításával foglalkozni, majd a közös érdekek egymás mellé sodorták őket. Így született meg a ma ismert Extreme Digital elődje, amely 2003-ban már fizikai üzletekben várta a vásárlóit.

Iulian Stanciu, az eMag későbbi vezérigazgatója szintén számítógépek és tartozékok forgalmazásával kezdte a sikertörténetét. A vállalkozását egy kétszobás bukaresti lakásból építette naggyá, amelynek összértéke 2008-ra elérte a 100 millió dollárt.

Látható, hogy a legsikeresebb webáruházak eredményeit a találékonyság és a keresett termékkör alapozta meg. Az Extreme Digital és az eMag is a növekedés későbbi fázisában vált valósi webplázává. Sőt, mindkét webáruház esetében jelenleg is tart a portfólió bővítése.

Különbség a termékkínálat nagyságában

A webplázák jelentős mértékben köszönhetik a bevételüket a széles árukínálatnak, hiszen szinte bármit megvásárolhatunk náluk, az árukészletük nagysága mégsem azonos. Az Extreme Digital nagyjából 100 ezer aktív terméket forgalmaz, míg az eMag 450 ezernél is több árucikket kínál a vásárlók részére. Az eMag esetében a kínálatot jelentősen növeli a Marketplace program, amely keretében a partnerek árukínálata is megjelenik az eMag felületén.

Velük szemben a Media Markt jelentős elmaradásban van, hiszen az Extreme Digital termékkínálatánál is jelentősen alacsonyabb termékszámmal van jelen az online világban. A magas átkategóriát képviselő műszaki termékek azonban magasabb átlagos kosárértéket biztosítanak, aminek köszönhetően a Media Markt versenyképessé válik a webplázák között is.

Ki jutott még a legjobb tíz közé?

A GKI Digital toplistáján a negyedik helyen a már említett Mall webpláza végzett, akit a Tesco követ. Az FMCG szektorban tevékenykedő Tesco hatalmas lendülettel érkezett a legjobb tíz közé, noha a növekedése jelentősen visszaesett. Ez sokkal inkább a konkurensek megjelenésének, mintsem a szektor gyengülésének tudható be. A hatodik, hetedik és nyolcadik helyen a magyar műszaki webáruházak osztoznak: az iPon, az Aqua Electromax és a 220Volt. Őket a Libri-Bookline követi, amely egyértelműen a top10-es lista vesztese, egy év alatt 3 pozíciót veszített. A tizedik helyre ismét a Tchibo érkezett; az ő teljesítményük igazán kiemelkedő, hiszen az pozíciójukat csaknem kizárólag saját márkás termékek forgalmazásával érték el.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA