Az azeri futammal nyitnak

Kéthetes pihenőt követően a hétvégén megérkezik a Forma–1-es mezőny a vén kontinensre. Idén rendhagyó módon nem a barcelonai futammal nyit a szezon európai része, hanem az egészen új azeri futammal, Bakuban – írja az Amber PR.

A 2016-os jóslatok, melyek izgalmas futamot vetítettek előre, bejöttek: a tizedik helyről rajtoló Daniel Ricciardo állhatott a dobogó legfelső fokára, s ezzel a Red Bull a szezon első győzelmét szerezte. A második helyen Valtteri Bottas repítette célba Mercedesét úgy, hogy a célegyenesben előzte ki az addig második helyen menetelő Lance Strollt.

Lewis Hamilton és Sebastian Vettel végül hoppon maradt. A két nagy rivális ugyanis összeakasztotta a bajszát. Egy biztonsági autós fázis alatt Hamilton féktesztelte Vettelt, aki ezt nagyon rossz néven vette. Hamilton mellé állva ráhúzta a Ferrarit, s ekkor összekoccant a két autó. Vettel tíz másodperces büntetést kapott, s elszálltak a győzelmi esélyei. Bár Hamilton továbbhajtott, verseny közben a fejtámasza meglazult, s emiatt be kellett mennie a bokszba egy újért, ezzel ő is elvesztette az esélyét az győzelemnek. Végül Vettel a negyedik, Hamilton pedig az ötödik helyen kormányozta célba autóját.

Ricciardo a Ferrarinál?

Daniel Ricciardo nyerte meg a Kínai Nagydíjat két héttel ezelőtt. Nagyon jókor jött az a győzelem az ausztrál pilóta számára, hiszen a jövője nyitott kérdés, nem véletlenül ez az egyik legnagyobb beszédtéma jelenleg a paddockban. Sokáig cáfolták a hírt, hogy tárgyalásban lenne a Ferrarival Kimi Raikkönen helyére, most azonban úgy látszik, ez mégsem kacsa. Az ausztrál állítólag előszerződést kötött a maranellói csapattal, amelyet június végén véglegesítenének. Red Bull-os bennfentesek ugyanis elmondták, hogy Ricciardo szinte biztosan aláírt egy másik csapattal, amely nem is a Red Bull, és nem is a Mercedes. Így tehát maradt a Ferrari. „Nem akarok semmi hosszút aláírni, mivel nem tudom, milyen irányba tart a sportág. Azt gondolom, két év az, amivel határozottan elégedett lennék, aztán majd meglátjuk” – szögezte le korábban egy mérvadó brit lapnak a 28 éves pilóta. Christian Horner a nyári szünetig adott haladékot Ricciardónak arra, hogy eldöntse, marad-e a csapatnál. Elmondása szerint Carlos Sainz, vagy más feltörekvő fiatal pilóta jöhetne szóba a helyére.

Keverék

Az azeri aszfaltcsík egy ultramodern verseny-, s a monacóihoz hasonlító utcai pálya keveréke. Ez a nyomvonal is a híres mérnök, Hermann Tilke keze munkáját dicséri. Sok a szűk rész, de sok a gyors egyenes is, amely gyorsabbá teszi ezt a helyszínt Monacónál. A Pirelli idén a lágy, a szuperlágy és az ultralágy abroncsokat viszi el Bakuba.

Az 51 körös Azeri Nagydíj április 29-én, vasárnap, helyi idő szerint 16.10-kor (nálunk 14.10-kor, élő M4 Sport) veszi kezdetét.

