Az Árpád tér ékévé vált a megújult templom

Véget ért a város egyik legforgalmasabb terén, az Árpád téren található református templom külsejének renoválása. Szilágyi János, a Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség gondnoka a részletekről elmondta: a munka még 2015-ben kezdődött, akkor a főbejáratot, az ottani homlokzatot, a tornyot és a két kis harangtornyot hozták rendbe. (Azt megelőzően a magasból időnként a gyalogosok közé lepotyogó kisebb-nagyobb vakolatdarabok miatt, deszkából, esztétikusnak nem nevezhető védőtetőt ácsoltak az épület köré.) Mivel a pénz elfogyott, a beruházás akkor félbeszakadt.

Minta a bádogtetőn

Azóta sikerült csaknem 100 millió forintot előteremteni erre, a munka így idén júniusban folytatódott. (70 millió forintot Debrecen önkormányzata, 17 milliót az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott, amihez további 11 millió gyűlt össze adományokból, például a Debreceni Egyetemtől.)

Fotó: Molnár Péter

A pénzből például új bádogtető készült a templom hajójára (különleges mintákkal). Így megszűnt a beázás. Az összes ajtót, ablakot új, fából készültekre cserélték. A falakat kívülről úgy renoválták, hogy azok megegyezzenek a már korábban elkészült részekkel. Új villámhárítót is felszereltek.

A templom most megint olyan lett, mint amilyen az 1914-es felszenteléskor volt”

– jelentette ki Szilágyi János.

Az évtizedekig nem működő toronyórák is újra a pontos időt mutatják, melyhez egy az eredetivel megegyező új óraszerkezet készült, de már modern vezérléssel. Azért, hogy sötétedés után is lehessen látni, hány óra van, a számlapokat megvilágítják. A felújítás ezen részéhez szükséges pénzt a gyülekezet tagjai adták össze.

Másfél évvel ezelőtt hálaadó istentiszteletet tartottak a templomtorony felújítása alkalmából | Fotó: Matey István

Az Árpád téri templom belsejére most is ráférne a felújítás, elsősorban a korábbi komoly beázások nyomát kellene eltüntetni. A gondnok szerint a festés előtt azonban még célszerű lenne az elektromos és a fűtési hálózat modernizálása is. Amennyiben pályázati forrásokból további összegekhez jutnának, olyan közösségi teret, tereket is létrehoznának (például a toronyban), ahol például Biblia-órákat, kiállításokat lehetne tartani.

Emlékezés hálaadással

Az Árpád téri templom felújításának elkészülte alkalmából november 25-én, délután 3-tól az épületben hálaadó istentiszteletet tartanak, melyen részt vesz mások között dr. Fekete Károly református püspök és Papp László polgármester is.

