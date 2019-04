Az árokban ért véget a böszörményi kocsikázás

A tájékoztatás szerint a gépkocsivezető 2018. december 3-án a munkáltatója által használatba adott járművet leállította a háza előtt az utcán, azonban később ahhoz kiment, és abból kivette a táskáját, azonban a kocsiban felejtette az indítókulcsot.

2018. december 4-én 21.00 óra körüli időben a két balmazújvárosi férfi az utcában sétált, amikor is a másodrendű vádlott kíváncsiságból megnézte, hogy nyitva van-e az autó ajtaja. Az ajtó kinyílt, és akkor vette észre, hogy abban benne van az indítókulcs is. Ezt elmondta barátjának, az elsőrendű vádlottnak, majd ezt követően közösen elhatározták, hogy az autót elviszik, és azzal Hajdúböszörménybe mennek – áll az ügyészségi közleményben. Mint írják, a járműbe a másodrendű vádlott ült be, míg az elsőrendű vádlott az autót egy néhány méteren keresztül tolta, majd a másodrendű vádlott a gépkocsit beindította. Ekkor beült az elsőrendű vádlott is, majd együtt Hajdúböszörménybe mentek, ahol több utcán is megfordultak, illetve a járművet az elsőrendű vádlott is vezette.

Egy idő után elhatározták, hogy visszaindulnak Balmazújvárosba, azonban nem sokkal azután, hogy Hajdúböszörményt elhagyták, és az autót ismételten a másodrendű vádlott vezette, a férfi elvesztette uralmát a jármű felett, és az árokba csapódtak – áll a tájékoztatásban.

A vádlottak ezáltal 200.000 forint kárt okoztak a sértettnek, amely nem térült meg.

A Debreceni Járási Ügyészség a különös visszaeső vádlottak ellen társtettesként elkövetett jármű önkényes elvételének bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádiratban börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett indítványt.

