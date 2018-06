Az argentinok játéka csalódás volt számára

A DVSC-vel számtalan trófeát megnyert az egykori jobbhátvéd, Bernáth Csaba, aki jelenleg vendéglátással foglalkozik a cívisvárosban.

– Megelégedéssel tölt el, hogy jó mérkőzéseket láttunk eddig a világbajnokságon – nyilatkozta Bernáth. – Vagyis nincs az, mint négy éve, amikor a tornát sok kritika érte, hogy nem eléggé támadó szellemű a foci, és kevés a gól. Most pont az ellenkezőjét tapasztalhattuk eddig. Az első napokban papírforma eredmények születtek, kivéve az Argentína–Izland összecsapást, amelynek az 1–1-es végeredménye váratlan volt. Ezt leszámítva nem született igazi meglepetés, de biztos, hogy erre sem kell sokat várnunk, mert akik kijutottak, egytől egyig jó csapatok – fogalmazott az exlabdarúgó.

Bernáth Csaba azt is elmondta, mi állhat az argentin betli hátterében.

Messi-központúak

– Azt látom a gauchóknál, amit a Barcelonánál, vagyis nagyon Messi-központúak, minden rá épül. Az ellenfelek is erre készülnek, és Izland ezt most kiválóan csinálta. Kikapcsolták a játékból és rögtön többen is körbevették, nem volt területe felgyorsítani. Tudjuk, hogy az argentin csatár a kis passzokban nagyon jó, ezeket a passzsávokat Izland kitűnően zárta le, ezzel kihúzta ellenfele méregfogát. Az északiak visszaálltak, és taktikailag, illetve kondícióban abszolút egyenrangú ellenfelei voltak Argentínának. Mások is meg fognak szenvedni ellenük. Ettől függetlenül az argentinoktól ez kevés lesz, nálam ezzel a meccsel csökkent az esélyük az aranyra – mondta Bernáth, aki szerint a legjobb négy között a brazil, a német, a horvát és a házigazda orosz válogatott is ott lehet.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA