Az árbevétel nő, a cégek száma viszont csökken

Miközben a közúti árufuvarozók árbevétele évről évre milliárdokkal növekszik, a piaci szereplők száma folyamatosan csökken – nyilatkozza Hantos Zoltán, az Opten céginformációs szolgálat projektmenedzsere.

Nőtt, majd csökkent

A cégmegszűnések aránya 2015-ig emelkedett, majd 2016-ban enyhén csökkent. Ugyanakkor továbbra is rendkívül magas a végrehajtás alá került vállalkozások aránya, ami bár kis mértékben évről évre csökkent, de még így is 10 százalék fölött maradt. Árbevétel tekintetében erősen szegmentált a szektor. 2015-ben csak hat vállalkozás ért el 10 milliárd forint feletti árbevételt, míg 218 cég teljesített 1 milliárd és 10 milliárd forint között. A létszámadatokból kitűnik, hogy a piaci szereplők megfogyatkozása nem a piac szűkülésének eredménye, mivel az alkalmazotti létszám 2013 és 2016 között folyamatosan bővült.

Több új munkahely

A tönkrement cégek által megszüntetett munkahelyek számát jelentősen meghaladta a versenyben maradt vállalkozásoknál létrehozott új munkahelyek száma. A munkaerőhiány azonban a fuvarozó cégeket is elérte. A nyugati és a régiós bérszínvonalhoz képest is alacsonyabb munkabérek a szektor jövőbeli teljesítményére is kihathatnak. Amennyiben a cégek nem tudják úgy átszervezni belső folyamataikat, hogy a kialakult bérversenyben meg tudják tartani alkalmazottaikat, akkor a mostani javuló tendencia gyorsan kifulladhat.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA