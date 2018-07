Az áramlattal érkezik meg a Follow the Flow

„Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem, ködös a múltam, nem ismeri senki, nincs otthonom, nincs hova visszamenni…” – ezt a refrént is hangosan énekelheti majd a közönség a Campus Fesztiválon, melynek egyik csütörtöki fellépője a siker felé megiramodott Follow the Flow lesz. A hazai hiphop szférából már ismert és elismert Vincze Gergely, azaz BLR és Molnár Csaba, alias Fura Csé által életre hívott formációt még inkább felpezs­dítette a 2014-es X-Faktorban és a ­Rising Star tehetségkutatóban is feltűnt Szakács Gergő énekes.

Az év felfedezettjei lehetnek

A srácok – többi zenésztársukkal – hatékonyan dolgoznak együtt, népszerűségüket bizonyítja, hogy a cikk elején idézett Nem tudja senki című szerzeményükre április közepe óta már több mint 12 milliószor voltak kíváncsiak a legnépszerűbb videómegosztó portálon. A fiúknak, úgy tűnik, bevált, hogy követik az áramlatot, a 2018-as Petőfi Zenei Díjon az Év felfedezettje kategóriában jelölték a csapatot. A banda üde színfolt a magyar könnyűzenei palettán. Produkciójukat a debreceni fesztiválközönség is élvezheti ma.

HBN

