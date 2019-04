Az Antal-Lusztig-gyűjteményből nyílik kiállítás Budapesten

A művészettörténész felidézte: a debreceni Déri Múzeum többéves projekt keretében itthon és külföldön is bemutatja az Antal-Lusztig-gyűjtemény darabjait. Az elmúlt években a kiállításoknak a debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ adott otthont, a jövőben azonban nagyobb hangsúlyt kap majd, hogy más városokban is megismerjék a legnagyobb, 4-5 ezer műből álló magyarországi képzőművészeti gyűjtemény alkotásait.

Nagy T. Katalin kiemelte: a Minerva baglya című válogatás művészei a műgyűjtő Antal Péter számára kiemelten fontos alkotók, gyűjteményében Kondor Bélától, Schaár Erzsébettől és Ország Lilitől is jelentős alkotások vannak. A műgyűjtőt személyes kapcsolat is fűzte Ország Lilihez. A művész éveken át mentora volt, segítette a fiatal ügyvédet a művészet világában való eligazodásban, más művészek, műgyűjtők megismerésében. Hozzátette: a Schaár Erzsébet-gyűjtemény külön érdekessége, hogy számos olyan gipszmunkát is tartalmaz, amelyeket a szobrász bronzból készült műveihez és a híres “Utcá”-hoz készített.

Az 1929-ben született Németh Lajos kutatási területe a 19. és a 20. századi művészet volt. A művészettörténészt szoros barátság fűzte a három művészhez, akiknek halála nagyon megviselte, úgy érezte, már nincs kivel megosztania a művészettel kapcsolatos élményeit, gondolatait – jegyezte meg a kiállítás kurátora.

A tárlaton látható lesz a többi között Kondor Béla Baltás királya, amely a híres Darázskirály közeli rokona és a Hűség szárnyasoltár, amelyet a művész első feleségének, Kaufmann Ágotának készített. Shaár Erzsébettől azokat a jellegzetes plasztikákat mutatják be, amelyek az Utcának az előzményei. A szobrász olyan tereket épített, amelyeken falak, ablakok, ajtók, átjárók jelennek meg alakokkal vagy azok nélkül. Ország Lili szürrealista korszakának több műve is szerepel a kiállításon, például a Bagoly hálóban című kép, amelynek a kiállítás kurátora, Nagy T. Katalin szimbolikus jelentőséget is szánt. Németh Lajos számos monográfiát és művészetelméleti könyvet írt, ezek egyike a Minerva baglya, amely a kiállítás címe is lett – jelezte a kurátor.

Az április 18-án nyíló tárlatot május 18-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

– MTI –

