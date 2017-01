Az amerikai protekcionizmus fájhat is Magyarországnak

– Egyre inkább látszik, hogy Donald Trump ígéreteit komolyan kell venni: már biztos, hogy falat fog építtetni a mexikói határ teljes hosszában és az is, hogy a Mexikóval és Kanadával kötött szabadkereskedelmi szerződés, a NAFTA megsemmisítésére készül. Ezek a lépések közvetlenül is hátrányosan fogják érinteni a német autógyárakat, közvetetten pedig befolyásolhatják Németország gazdasági stratégiáját, változtatni kényszerülhetünk a nemzetközi beruházási politikánkon – jelentette ki az Alapblognak Jürgen Pieper. A Metzler német befektetési bank és üzleti tanácsadó ház vezető elemzője, autóipari pénzügyi stratégája Zentai Péter interjújában elmondta: ha a BMW nincs is olyan szorult helyzetben a várható amerikai büntetővám-politika beindulása miatt, mint a Volkswagen leányvállalatok többsége, azért megjegyzendő, hogy 1 milliárd eurós tervet indított be Mexikóban tavaly nyáron, éppen ott, ahonnan Trump már visszafordulásra késztette a Fordot (San Luis Potosiban). – Más kérdés, hogy az építkezés még a kezdetek kezdetén tart, ennél fogva a BMW most nyilván lassítani fog, szükség esetén vissza is léphet. Mindenesetre a terveik 150 ezer autó gyártásáról és a hatalmas mennyiség nagy részének az észak-amerikai piacra való exportálásáról szólnak. A Daimler (a Mercedes anyavállalata) pedig a Renault–Nissannal közösen az idén és jövőre indított volna be gigantikus beruházást Mexikóban. A megvalósítást elhalasztják néhány évvel. A német gazdasági szereplők többsége eleve nem hisz abban, hogy Donald Trumpot négy év múlva újra választják – folytatta, megjegyezve: a német autógyárak bér-, adó- és egyéb költségei Mexikóban hatodrészét teszik ki az amerikai gyárakénak..

Ez háború…

– A kereskedelmi gátak emelése már érezteti hatását egy ideje Kína és egy sor dél-amerikai állam, például Brazília felől. Trump most kezdődő protekcionista politikája egyrészt felbátorítja egy sor más, a világpiacon fontos importőrnek számító ország kormányát, hogy másolja az újfajta USA-gyakorlatot. Illetve számítani lehet arra is, hogy egyes országok ellenintézkedésekkel torolják meg az amerikai és a várhatóan másutt is kitörő protekcionizmust. Ezt kereskedelmi háborúknak hívják – válaszolta arra a kérdésre, hogy milyen közvetett hatásokra számítanak a várható amerikai protekcionizmusból fakadóan.

Elmegy a működő tőke?

Jürgen Pieper szerint mindennek stratégiai következménye, hogy szemlélet- és stratégiaváltásra kényszerülnek a gyártók, például a német autógyárak is. – Ott fognak bővíteni, pláne új beruházásokat indítani, ahol a belső piac eleve hatalmas, ezáltal megengedhető a gyártók számára, hogy egy-egy gyár csak a helyi piaccal foglalkozzon. Az új amerikai protekcionizmus odáig vezethet, hogy gyengülnek vagy érdektelenné válnak azok a befektetési stratégiai előnyök, amelyeket a kisebb piaccal bíró, olcsóbb gyártási helyszínt kínáló országok, egyebek között a közép- és kelet-európai országok, eddig biztosítottak a nagy külföldi működőtőke, például a német autógyárak számára – fogalmazott az elemző.

HBN

