Az altató nem oldja meg a problémákat

Manapság sokan a mókuskerékben ragadnak, és nem figyelnek kellően szervezetük szükségleteire. Gyakori problémát jelent a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, amit Andrássy Gábor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikájának tanársegédje is megerősít:

– Számszerű adatokat most nem tudok mondani, ám betegeink nagyobbik része küzd alvásproblémákkal, és a szomatikus osztályokon is látom, hogy igen gyakori ez a probléma. Ezek olykor mennyiségi, de általában minőségi problémák. Az alvásproblémáknak a pszichés okokon kívül számos testi oka is lehet (pajzsmirigyproblémák, fájdalom stb.), ezeknek természetesen utána kell járni. A leggyakoribbak az élethelyzeti problémákhoz társuló alvászavarok. Amennyiben ezek nem oldódnak, vagy nagyon zavaróak, érdemes orvoshoz fordulni. Mi a klinikán lévő Pszichoterápiás Osztályunkon főként pszichoterápiás módszerekkel igyekszünk segíteni, így nem „csupán” az alvászavar oldódik meg, hanem az azt kiváltó élethelyzet kezelésében is segítséget nyújtunk – ismertette a szakember.

Hozzátette: a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás következményeként kimerültté, figyelmetlenné válhatunk, romlik az életminőségünk, hosszabb távon pedig akár depresszióhoz is vezethet mindezek együttes hatása.

Lelki problémákra utalhat

Elmondta továbbá azt, hogy teljesen egyénfüggő, kinek mennyi a megfelelő alvásmennyiség. Az a fontos, hogy az ember kipihenten ébredjen. Az alvás minősége azonban már más kérdés.

– Hiába „alszik” valaki sokat, ha ez az alvás felszínes, gyakori ébredésekkel tarkított, valamint az is probléma, ha valaki nagyon nehezen alszik el, vagy vissza, illetve ha rémálmokkal is küzd – hívta fel a figyelmet Andrássy Gábor. – A megfelelő az, ha kipihenten ébredünk és végig tudjuk csinálni a napot. Ha valaki folyamatosan rosszat álmodik, esetleg visszatérő rémálmai vannak, annak nem az altató vagy nyugtató a megoldás. Azt jelzi, hogy valahol a lelkünkben valami nincs rendben, amihez általában pszichiátriai, elsősorban pszichoterápiás segítség szükséges. Az altatókkal, esetleg a gyakran használt elalvás előtti alkohollal csak elfedjük a problémát, alvásminőségünk sem lesz jobb, esetleg még eddigi problémáink mellé szerzünk egy függőséget is – hangsúlyozta.

Le a fényekkel!

Ám mi jelenthet megoldást a mindennapok körforgásában? A szakember elmondta: fontos, hogy egy viszonylag stabil napi ritmust alakítsunk ki. Lehetőség szerint kerüljük az éjszakázást, az éjfél előtti alvás ugyanis hasznos.

– Sokan élik meg gondként, hogy mind mennyiségileg, mind minőségileg kielégítő alvás mellett korán kelnek, mert nincs olyankor mit csinálni, mások alszanak, csendben kell lenni stb., és hajlamos az ember már erre is altatót kérni. Ezeket a korai órákat is lehet hasznosan tölteni – mondta a szakember, hozzátéve: délután már nem célszerű izgató italokat (például kávé, erős tea, kóla) fogyasztani.

A túlevés sem hasznos, illetőleg a sok édesség fogyasztását is kerüljük alvás előtt – mondta, majd kifejtette: agyunkat a cukor „hajtja”, ezért alvásra készülve nem célszerű felpörgetni. Nem jó a napközbeni gyakori alvás, lefekvés, illetve a fizikai megterhelés hiánya sem.

– Az embert az evolúció úgy alakította, hogy napközben tegyen-vegyen, tüsténkedjen. Ha ez hiányzik, egyszerűen nem vagyunk eléggé fáradtak az alváshoz. Lefekvéskor gondoljuk át a nap eseményeit, különösen a jó dolgokat. Vegyük számba, hogy mi hasznosat tettünk, ez megnyugtató érzés. Lehetőség szerint sötétben aludjunk, nagyon rossz szokás villódzó televízió vagy égő lámpa mellett lefeküdni. A fényszennyezés ugyanis igen komoly hatással van alvásminőségünkre, hosszabb távon hangulatunkra.

Igen hasznos lehet például az esti kocogás beépítése. Amellett, hogy fizikailag elfáraszt, nyugtat is – mondta Andrássy Gábor.

Fontos információk az altatókról és a nyugtatókról

Az altatók és nyugtatók tüneti gyógyszerek, mint fogfájásra a fájdalomcsillapító. Nem kezeli, nem szünteti meg a probléma okát, csupán elnyomja a panaszok egy részét – hívta fel a figyelmet a szakember. Veszélyeket is rejt, ugyanis igen nagy a hozzászokás veszélye. Az altatók hosszabb távú szedésének veszélye, hogy a napi ritmusunkat teljesen felboríthatják, ráadásul többnyire nem garantálnak jó minőségű alvást, inkább csak „kiütik” az embert.

– Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor kénytelenek vagyunk alkalmazni őket, ám ezt mindig csak a legkisebb szükséges adagban, a lehető legrövidebb ideig tegyük. Nem javaslom, hogy valaki önállóan kezdjen ezek szedésébe, mert például a szomszédtól kaptunk pár szemet. Szükséges hozzá orvos, lehetőleg pszichiáter felügyelete, kontrollja – hangsúlyozta Andrássy Gábor.

Ha kevés idő jut pihenni

A szakember elmondta továbbá azt is, hogy akár egy-két nap is lehet pihentető. – A hétvégét például szívesen töltjük „semmittevéssel”, sok alvással. Olykor erre is szükség van, hiszen így megkapja a test, ami jár neki. Ám hiába alszunk sokat, ha a problémákon, nehézségeken jár az agyunk folyamatosan – mondta Andrássy Gábor. Arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos kimozdulnunk a megszokott környezetünkből, hiszen szükségünk van új ingerekre, élményekre. Jó szolgálatot tehet például egy kirándulás, mert habár fizikailag megterhelő lehet, az agyunkat „kikapcsolja”, eltereli a gondolatainkat, új élményekkel tölt fel, így mégis kipihentebbnek érezhetjük magunkat. Az aktív pihenés ráadásul segít a folyamatos szorongás problémáján és a tépelődésen is.

