Az alkotás a közös nyelv

Az alkotóközösségbe több művész már szinte hazajár a környező országokból. Többek között Ukrajnából, Szerbiából, Lett­országból, Oroszországból és Szlovéniából is érkeztek festők, hogy vászonra vigyék azokat az élményeket és a benyomásokat, amiket a hortobágyi pusztától kapnak. A tábor július 10-től 17-ig tart, s nem csak a festészeté és a fotózásé a főszerep. Kirándulás is helyet kap a programok között, így Tiszafüredre és Poroszlóra is ellátogatnak a művészek.

Az egyhetes alkotást kiállítással koronázzák meg, ennek darabjai egy évig díszítik majd a Faluház falait.

Öregbítik jó hírnevüket

A nagy múltú táborba harminc festő-, illetve fotóművészt hívott meg a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület elnöke, H. Csongrády Márta.

– Szívesen jönnek ide a festők és fotósok, mert a tábor jóvoltából régi baráti kapcsolatokat ápolnak egymással, és közös bennük, hogy szeretik a hortobágyi pusztát. Az itt készült képekből egyet mindenki a művésztelepen hagy, a többit hazaviszi, és ezekkel az alkotásokkal a későbbiekben rendezendő kiállításokon a mi jó hírünket öregbítik – tudtuk meg H. Csongrády Mártától.

A művésztelepen eltöltött idő remek lehetőséget kínál arra, hogy a különböző stílusú, módszerű és kultúrájú alkotók találkozhassanak, tapasztalatokat cseréljenek.



Irina Kopeikina | Fotók: Derencsényi István

Irina Kopeikina férjével, Misával érkezett a hortobágyi táborba, immár ötödik alkalommal. 2011-ben Huszton, egy alkotó táborban ismerkedett meg Mártával, az egyesület elnökével. Az idén Maria Karelina is velük tartott Szentpétervárról.

– Nagyon szeretjük a nyári tájat, egzotikus számunkra ez a környezet. Amikor autóval idefelé tartottunk, szinte minden mező mellett megálltunk fotózni, így gyűjtöttük az élményeket – mondta Irina, aki hatéves kora óta fest. Művészcsaládba született, tanulmányait is művészeti iskolában végezte, most Rigában, a Baltic Nemzetközi Akadémián tanít.

Az inspiráló puszta

A tábor résztvevői közül többen házaspárok. Alina Szlavgorodszkaja és Mihail Dovgan Ukrajnából érkezett a Hortobágyra. Újfajta technikával festenek, amelyben már az alapozásnál kezdődik a kép, az első fázisnál eldől, mit fog ábrázolni az alkotás. Alina nem tudja, hogyan nevezze stílusát, aminek lényege, hogy a természetből táplálkozik, az érzéseit és a benyomásait adja vissza ecsetvonásaival.



Fotók: Derencsényi István

– Ukrajna déli részén születtem, ott van egy híres sziget, Hortica, ami hasonlít a Hortobágyhoz, így ez a hely a szülőhelyemre emlékeztet – mondta Alina. – Hiszek abban, hogy amikor hazautazom a tábor után, ezekből az élményekből valami újat fogok tudni alkotni.

Belenőtt a táborba

A Figol család szintén Ukrajnából, Lembergből érkezett. Olesz Figol és felesége, Olga már 22 éve járnak a hortobágyi alkotótáborba.

– A művésztelep aurája, családias légköre miatt jövünk vissza minden évben. Örömteli újra találkozni azokkal a kollégákkal, akikkel itt ismerkedtünk meg. Jó érzés minden esztendőben visszatérni oda, ahová egész évben vágyom, az itt eltöltött időből töltekezem mindig a következő időszakokban – vallja Olesz.

Lányuk, Sofia már kislánykora óta résztvevője a tábornak, kezdetekben még nem festőként, csak gyermekként, ma már viszont ő a legfiatalabb alkotó a táborban.

– Kiss Dóra –

A gyermekkorát idézi fel

Nemcsak festők, hanem fotóművészek is érkeztek szép számmal a Hortobágyra. Pölczman Péter Esztergomból utazott ide, ő is visszatérő vendég a Hortobágyon. Elmondása szerint természetfotósként tobzódni lehet a témákban ezen a tájon.

– Nekem ez a tábor nagy élmény, szinte újraélem a gyermekkoromat, mert itt újra látom azokat a dolgokat, amelyek akkor vettek körül. Az első évben kimondottan a gólyákat és villanyvezetékeken ülő fecskéket fényképeztem.

Ezzel a látvánnyal ma már nem sok településen lehet találkozni, gyermekkoromban a szülőfalumban láttam ezeket – mondta az Esztergomi Art Fotó Klub tagja.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA