Az áldás Istene

– Olyankor hangzik fel, amikor valami lezárul, és elkezdődik valami új, mikor valaki megérkezik, és mikor valaki elindul. Ezért szólal meg az áldás minden istentiszteleten: ez bocsát ki bennünket az isten színe elől a templomon kívüli világba. Azt szeretnénk, hogy a megáldott ember vigye ki magában az üzenetet, amit megértett, és igyekezzen engedelmeskedni az Istentől kapott feladatnak a templomon kívül – szólt az igehirdetés.

Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.”

A püspök arról beszélt, az áldás különleges pillanata az óévnek, hiszen most is határhelyzetben vagyunk: szilveszter estéjén visszatekintőben és előretekintőben is. – Mind a kettő nagyon fontos dolog, hiszen mivel élünk, jó előrenézünk, és mivel élünk és megtarttattunk, jó visszanézni, hogy mi is van mögöttünk. Jó ilyenkor hálaadással visszatekinteni mindarra, ami már mögénk került, és reménységgel előrenézni mindarra, ami majd következik – foglalta össze Fekete Károly.

Mint mondta, a keresztény ember feladata, hogy áldásmondással zárja be az óévet, és várva az áldást reménykedjen az újban. Utalva jelenünkre, figyelmeztetett, az Isten áldása nem valamiféle ráadás, nem kiegészítés, nem dekorációs elem! – Isten áldása nélkül ugyanis minden hiábavaló. Áldatlan állapotok között semmi nem úgy megy, mint ahogyan annak mennie kellene. Az áldás éppen ezért alapvető szükséglet: biztonság, nyugalom, boldogulás, üdvhozó erő származik belőle – hangsúlyozta. Az áldás éppen ezért a keresztény ember számára nélkülözhetetlen. Ezt érezte meg a 16. században szinte egyszerre a mi két nagy reformátorunk, Luther Márton és Kálvin János, és a középkori elfelejtettség után visszaemelték az áldást az istentisztelet záró aktusaként. Ma már ez koronázza meg az istentiszteletet, ez bocsát el minket az élet sűrűjébe.

A bibliai zsidók vándorlására utalva ezt mondta, körülbelül 3500 évvel ezelőtt kapta meg a Sion hegye alatt először egy nép az áldást, és ők továbbadták mint értékes dolgot, melyet megőrizni, tovább plántálni érdemes. Ez a páratlan szó először egy úton levő népnek adatott, amely a rabságból igyekezett az Ígéret földje felé. Isten úgy döntött, lezár egy korszakot, és elindítja őket a honfoglalás ideje felé, hogy elvégezzék az ígéret földjének birtokba vételét. Ők megérezték, milyen az, amikor az Isten megáld. Megérezték, hogy az Úr Isten úgy áld, hogy őriz.

– Az áldás istenének őrizetére ma is rászorulunk! Mennyi mindenben őrzött minket meg csak ebben az esztendőben is! Enélkül az oltalom nélkül hányszor kerültünk volna veszélybe, hányszor várt meg valaki pedig emberi számítás szerint neki is csak volna a csatlakozást! – emelte ki a püspök, s azzal folytatta, jó tudni, hogy van valaki, aki átveszi tőlünk a terheket, amelyeket cipelnünk kell. Nem felejthetjük, hogy a riasztórendszerek, a kamerák, az őrző-védő szolgálatok világában még mindig az isten védelme a leghatékonyabb számunkra.

– Bízzuk magunkat és szeretteinket arra az Istenre, aki úgy áld meg minket az elkövetkezendő esztendőben is, hogy meg akar őrizni minket, hogy mi is őrzői lehessünk egymásnak. Aki úgy akar megáldani minket, hogy ránk ragyogtatja világosságát. Isten odafordul hozzánk, ha mi nem fordítjuk el az arcunkat tőle. A lehorgasztott fej, a lecsukott szem, a lefelé irányultság eltávolodást, szakadékot jelent közötte és közöttünk. Éppen ezért Isten most ünnepélyesen kijelenti nekünk, hogy az ő tekintete mindig kész találkozni a miénkkel! Kész kiolvasni a szemünkből és a szívünkből a békesség óhajtását. Nem fordul el tőlünk, és nem felejt el minket. Ha mindenki elfordult tőlünk, ő akkor is felénk fordítja arcát, hogy segítsen, hogy vigasztaljon, vagy hogy velünk örüljön. Csak mi ne vegyünk le a tekintetünket róla! – szólt az igehirdetés.

