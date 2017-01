Az adóhivatal szeme szinte mindent lát

A legnagyobb hazai pénztárgép-forgalmazó azt szorgalmazza, hogy ne legyenek kivételezett szakmák az online pénztárgépek területén. Novák Zoltán ügyvezető szerint üzenetértékű, hogy a plasztikai sebészeknek is kötelező az online pénztárgépek használata januártól, de szerinte az ügyvédekre, orvosokra és akár fodrászokra is ki kellene terjeszteni a rendelet, még akkor is, ha ez konfliktusokkal jár. A szakember felhívta mindazok figyelmét, akiknek az év elejétől online pénztárgépet kell használniuk, hogy január elsejétől már csak olyan pénztárgépet lehet üzembe helyezni, amely megfelel a legújabb előírásoknak. Ezeket akár el is lehet majd adni, mert az adóellenőrző egységüket már át lehet írni egy újabb tulajdonos nevére, és korlátlan ideig használhatók. A régebbieket még öt évig lehet üzemeltetni, ha a forgalmazó nem szerzi meg rájuk a legújabb engedélyt tavaszig. Tehát annak sem kell kétségbeesnie, akinek nem a legújabb típusú pénztárgépe van.

HBN

