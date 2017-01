Az adóhatósághoz is be lehet nyújtani az iparűzésiadó-bavallást

Budapest – Január 1-jétől az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lehetőség van arra is, hogy az adózók elektronikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) vallják be állandó jellegű helyi iparűzési adó (hipa) kötelezettségüket, több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén pedig csoportosan is be lehet küldeni a hipa bevallásokat – hívja fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján.

A közlemény szerint a NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak – függetlenül attól, hogy a hipa bevallást a NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie az adót. A hipa bevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el. A 2016-os adóévre a 16HIPA jelű, a 2017-es adóévra a 17HIPA jelű nyomtatványt kell használni, a helyes kitöltésben rövid, figyelmeztető üzenetek nyújtanak segítséget. A közlemény kitér arra is, hogy a helyiadó-ügyekben továbbra is azon önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek az önkormányzata a helyi adót bevezette. A NAV a bevallást – a befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. Nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, ennek céljából továbbítja a beküldő adóazonosító jelét és nevét az önkormányzathoz. Az egyes önkormányzatok rendeleteiben rögzített különös szabályokról (például az adó mértékéről, a kedvezmények, mentességek szabályairól), illetve az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségeiről az adott önkormányzat saját honlapján, illetve a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) található részletesebb tájékoztatás.