Az ’56-os „pesti srác” alakját örökítette meg

Az életnagyságú, teljes alakos bronzkompozíció az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt tiszteleg. A 2017-ben felállított mű alkotója Juha Richárd – tudtuk meg Krucsó Antaltól, a község polgármesterétől. A megvalósítást az 1956-os emlékbizottság megbízásából, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázata és „A hősök emléke örökké éljen” című projekt 4,2 millió forintos támogatása tette lehetővé. A Petőfi út 2. szám alatt elhelyezett, 175 centiméter magas mű egy tört faktúrájú, süttői kő talapzaton áll, és az ’56-os „pesti srác” alakját örökíti meg – a bátorságukat és hazaszeretetüket sugallva.

A szoborállításhoz kapcsolódva a környezetet is meg­szépítették: tujákat és virágokat ültettek, valamint kovácsoltvas padokat is kihelyeztek. Ennek költségeit önerőből fedezte a település, és részben a tereprendezési és burkolási munkákat is finanszírozta.

HBN

