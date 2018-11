Autóvásárlás: előnyök, hátrányok, tudnivalók, veszélyek

A kezdő vezetők sokkal nehezebb helyzetben vannak autóvásárlás előtt, mint egy járatos sofőr. Éppen ezért kíváncsiak voltunk, hogy egy szakember hogyan segítené a friss jogosítvánnyal rendelkezőket a döntésükben. Hajdu Kristóf, a Koroknai Autósiskola gépjárművezető-szak­oktatója szerint egy kezdő sofőr számára az első autó kiválasztása során a legfontosabb tényező, hogy egy könnyen kezelhető gépjárműt válasszon. Úgy véli, egy kisebb teljesítményű (80-90 lóerős), szívómotoros, első kerék meghajtású jármű egy biztonságos és kiszámítható társa lehet bárkinek az első években. Továbbá kifejtette véleményét az új és használt autókról, szerinte vitathatatlanul a legnagyobb előnye a már többet futott gépjárműveknek a költséghatékonyság. De ettől függetlenül nem feledkezhetünk meg a használtautó-piac veszélyeiről, amelyeket szem előtt kell tartani ahhoz, hogy ne csalódjunk a végén.

Ha egy racionálisabb érvet kell felsoroljak az új autó mellett, akkor az a gyártói garancia.” Hajdu Kristóf

Típushibák, veszélyek

– Már néhány éves korában egy jármű az eredeti értékének egy igen jelentős részét elveszti, miközben a minősége és az állapota nem feltétlenül arányosan csökken. Emiatt ár-érték arányban rendkívül kecsegtető tud lenni egy-egy használtautó-ajánlat. Általában a legdrasztikusabb értékzuhanás az első 5 évben várható, melyet további folyamatos, de jelentősen lassabb csökkenés követ. Másik előnye, hogy 6-7 év vagy 150 ezer kilométer megtétele után az esetlegesen előforduló típushibák már kiderültek, és ezáltal egy komoly rizikót – ezzel együtt rengeteg tortúrát és mérgelődést – zárhatunk ki az életünkből. Sokszor bemutatta már az autóipar, hogy bármennyire is tapasztalt és neves egy márka, akár egy futószalagi banális hiba is okozhatja egy erőforrás rövid futásképességét, és ezen keresztül egy márka rossz megítélését. A típushibáknál rendkívül széles a paletta, az indokolatlanul gyors rozsdásodástól kezdve a rövid élettartamú motorokig bezárólag.

A használtautó-piacnál nem felejthetjük el, hogy számtalan veszéllyel jár és ezért a hátrányairól is szót kell ejteni. A legnagyobb hátránya, hogy az esetek döntő többségében a vevő nem ismeri a jármű előéletét. Még a legmegbízhatóbb autó is lehet szerkezetileg nagyon rossz állapotban, ha volt egy olyan gazdája, aki elhanyagolta. Ha a kötelező szervizeket nem időben végzi el, vagy csak félvállról veszi ezeket a kötelezettségeket, a jármű nagyon megérzi. A másik veszély a balesetből adódó deformációk. Sokan abszolút meghátrálnak, ha egy autó már volt törve, viszont a sérülés kisebb gond, a fontos, hogy hogyan javították azt ki. Sajnos az avatatlan szem számára nem könnyű meglátni a javítás jeleit, ezért érdemes olyannal használt autót vásárolni, aki tudja, hogy mit keressen a járművön – mondta a szakember.

Gyártói garancia

Hajdu Kristóf úgy véli, kevés dolog olyan kellemes, mint az „új autó illat”. Van egy nehezen megmagyarázható érzés, ami az új jármű vezetése közben a sofőrt éri. Mindennek más a tapintása, minden mozgó alkatrész másképpen mozdul, minden kicsit lágyabb, de közben feszesebb is. A szakember szerint, ha valaki ezt az érzést keresi, csak az új autóknál tapasztalhatja meg. – Ha egy racionálisabb érvet kell felsoroljak az új autó mellett, akkor a gyártói garancia. Természetesen költséggel jár a kötelező szerviz, de ha bármilyen más hiba merül fel a járművel, akkor azt a márkaszerviz költségmentesen kijavítja. Ez egy olyan biztonságérzetet nyújt, ami akkor is komfortérzetet ad, amikor már kiszálltunk az autóból. Hátrány az új autó vásárlása során az lehet, hogy magasabb a vételár, amely sokaknak hátráltató tényező. De ha a vételár nem is okoz gondot, sokszor több hónapos, akár fél éves várólista végén találhatjuk magunkat – fűzte hozzá.

Márkahűség, költségvetés

Már a jogosítvány megszerzése előtt böngészünk az interneten autók után, még a kezünkben sincs az engedély, de már elképzeljük magunkat az álomautónkban. A szakoktató tapasztalatai szerint mindenki más preferenciák alapján keres magának autót. – Sokakat a márkahűség vezet, de döntő többségben csak méret és vételár alapján szűkítik a keresést. A többség a használat módjától függően keresi a járművet. Van, aki csak egy kis városi cirkálót szeretne, de sokaknak nagyobb tér szükséges az autóban a családjuk vagy a munkájuk miatt. Nagy százalékban a diákok szinte azonnal folytatják a vezetést. A fiatalabb korosztály általában a szülei autóit vezeti, és tartja így szinten tudását. Akik később szerzik meg a jogosítványukat, azok javarészt autóvásárlást is beterveznek a költségvetésükbe, amikor a vezetői engedély megszerzésére adják a fejüket – hangsúlyozta.

A gépjárművezető-szak­oktató végül hozzátette: ha valaki megteheti, sok fejtöréstől mentheti meg magát egy új autó vásárlásával. Ellenben, az új autók piacán található legolcsóbb típusok helyett inkább egy vele egyenlő értékű, de használt prémium modell választását ajánlanám. Természetesen nagyon kecsegtető, amikor a kilométer óra nullán áll, de a prémium márkák komfortja és felszereltsége sokszor vetekszik még akár öt vagy tíz évesen is az alsó kategóriás típusokéval.

