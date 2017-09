Autós üldözés a hajdú-bihari utakon: lopott terepjáróval menekült Norbert, 4 év börtön az ára

A bíróság elfogadta a vádirati tényállást. Eszerint a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság ismeretlen tettessel szemben indított nyomozást, 2016. június elsején ugyanis elloptak egy terepjárót egy hajdúszoboszlói ház udvaráról. Másnap a hajdúszováti körzeti megbízott ráismert a keresett járműre és felismerte az autót vezető vádlottat is, aki Hajdúszovát felől Debrecen irányába haladt. A hajdúszoboszlói rendőrök értesítése után az egyenruhások az úton próbálták megállítani az autóst, aki azonban figyelmen kívül hagyott minden jelzést és felszólítást, s tovább száguldott. Három rendőrautó, bennük hét rendőrrel, hat kilométeren át üldözte szirénázva Cs. Norbertet. A férfi hirtelen bekanyarodott az út menti gabonával bevetett szántóföldre, megtett egy kört, majd visszahajtott a kövesútra és folytatta ámokfutását. Amíg a vádlott a vetésen körözött, az egyik rendőrautó megállt az úton. Az autóból kiszálló rendőrzászlós megállásra szólította fel a közeledő vádlottat, aki azonban nem, hogy nem tett ennek eleget, hanem veszélyesen meg is közelítette a rendőrautó mellett álló rendőrt. A zászlós egy lépést hátralépett, ezért nem esett bántódása. A vádlott olyannyira közel haladt el, hogy elsodorta a rendőrautó visszapillantó tükrét, a rendőr és a terepjáró között körülbelül fél méter lehetett a távolság. Miközben Cs. Norbert elszáguldott a rendőr mellett, a zászlós pisztolyával belelőtt a terepjáró jobb első kerekébe. A kerék engedni kezdett, a vádlott nem sokkal később egy árokban landolt, de megúszta sérülés nélkül.

Tóth Katalin bíró az ítélet indoklásában kiemelte: nem megengedhető, hogy valaki ily módon és mértékben szálljon szembe a hatósággal, majdnem elgázoljon egy jogszerűen intézkedő rendőrt, aki aztán kénytelen legyen fegyvert használni. A zászlós csak a lélekjelenlétének köszönhetően nem sérült meg, fegyverét pedig jogszerűen használta. Cs. Norbert egyébként nem csak a lopott terepjáró miatt menekült, hanem mert elmulasztott bevonulni a börtönbe. A vádlottnak korábban már több közlekedési kihágása is volt, legutóbb bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetést is kapott, a BV-be azonban az értesítés ellenére sem ment be – ezért fogta menekülőre.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője is 3 nap gondolkodási időt kért.

– Debreceni Törvényszék –

