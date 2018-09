Autómentes nap Debrecenben

A rendezvény szervezői, illetve résztvevői között volt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a DKV Zrt., a DV Parking Kft., a Debreceni Tankerületi Központ, a megyei és városi rendőrkapitányság, a tűzoltóság, a Debreceni Közterület Felügyelet, a Nimendee Kft., a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület (Derke), a DKSI Kerékpár Szakosztálya, az Inter-Tanker Zrt., az Agóra Tudományos Élményközpont, a Vöröskereszt, valamint a „Zsuzsi” Erdei Vasút. A környezetbarát közlekedés népszerűsítése érdekében a szervezők színes programokkal, érdekes bemutatókkal, játékokkal és értékes nyereményekkel várták az érdeklődőket.

Az esemény megnyitóján Barcsa Lajos alpolgármester többek közt elmondta, hogy az elektromos meghajtású közlekedési eszközök elterjedését 10 új töltőállomás létesítésével segíti Debrecenben a város önkormányzata az elkövetkezendő hónapokban. Ezek közül 9 – úgynevezett A-típusú – elektromos töltőállomást a tervek szerint október közepén helyeznek üzembe és novemberben már használhatják őket az autósok. Egy úgynevezett C-típusú „villámtöltőt” pedig a jövő évben adnak majd át Debrecenben.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. több játékkal és kiállított elektromos járművekkel – önjáró trolibusz, elektromos hajtású haszongépjármű és takarítógép – is készült az Autómentes napra.



A közlekedési versenyen csapatok vehettek részt. A Segner térről menetrend szerinti járatokkal kellett a város három különböző pontjára eljutni, amihez a DKV honlapján lévő útvonaltervezőt, a valósiedejű menetrendi adatokat tartalmazó TransIT DKV mobilalkalmazást és a Google-térképet is – amelyen immár több mint egy esztendeje megtalálható Debrecen közösségi közlekedési menetrendje – lehetett használni. Az egyes állomásokon kérdésekre is választ kellett adni. A végső célállomás a Nagyerdei park volt. A DKV mobilalkalmazásának használatához is kapcsolódott játék, valamint elektronikus bérlet bemutatásával is lehetett ajándékot nyerni.

A Nemzetközi troli nap jegyében ingyenesen is lehetett trolizni egy-egy kört a Nagyerdei körúton – önjáró trolival.

A DKSI Kerékpár Szakosztálya a szabályos és biztonságos kerékpározás népszerűsítése érdekében kerékpáros versenyt hirdetett. A résztvevőknek indulás előtt Kresz-tesztet kellett

kitölteniük, majd azt, hogy a megkülönböztetésül számozott láthatósági mellényt viselő versenyzők a megadott útvonalon valóban szabályosan közlekednek-e, „álcázott” önkéntesek ellenőrizték.

A DV Parking Kft. közreműködésével elektromos meghajtású járműveket lehetett megtekinteni.

A Nimendee Kft. elektromos meghajtású sport- és közlekedési eszközöket állított ki, melyeket az érdeklődők ki is próbálhattak.

A Debreceni Rendőrkapitányság kerékpáros ügyességi pályát állított fel, valamint rendőrségi járműbemutató is szerepelt a programban.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatalmas füst-sátorral szimulálta, hogy milyen, amikor egy épületben tűz üt ki.

A Derke játszósarkot alakított ki a legkisebbeknek, valamint „Én, az utas” címmel utasjogi tanácsokat és útvonaltervezési javaslatokat hallgathattak meg az érdeklődők.

A „Zsuzsi” Erdei Vasút többek közt kiállítással, kreatív foglalkozásokkal, aszfaltrajz-versennyel várta a gyerekeket.

Aki ezen a napon otthon hagyta autóját és a közösségi közlekedést választotta, részt vehet a DKV Zrt. és a DV Parking Kft. játékában. Nem kellett mást tennie, mint érvényes forgalmi engedélyét bemutatni a járművezetőnek, aki cserébe egy olyan jegyet adott, ami ingyenes utazást biztosított a közösségi közlekedés járművein. A „forgalmi játékban” nem csak egy személy, hanem egy család (négy személy) együttesen utazhatott ingyenesen! Ha valaki szelfit készített a jegyével a DKV sátornál, és vasárnap 24 óráig Facebook-üzenetben elküldi a képet a DKV Zrt. részére, az nappali parkolóbérletet nyerhet a Kölcsey Központ mélygarázsába, melynek sorsolása 2018. szeptember 24-én, hétfőn lesz.

