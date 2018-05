Autóbaleset és vihar jutott vasárnapra

Lesodródott az útról egy személygépkocsi Hajdúnánáson, a Polgári utcában vasárnap reggel. A baleset két embert érintett, őket az ügyeletre szállította a mentőszolgálat további vizsgálatra. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók elvégezték a jármű feszültségmentesítését.

A viharos időjárás miatt vasárnap délután összesen húsz helyre riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, de Hajdúböszörményben is a vihar adott munkát a helyi tűzoltóknak. Az eső és a szél Debrecen belvárosát és az óvárosi részét érintette jelentősen. Leszakadt faágakhoz és közútra, járdára kidőlt fákhoz vonultak a tűzoltók. A Kölcsey utcában egy fa két személygépkocsira és villanyvezetékre dőlt. A Kórház utcában is a vezeték szakadt le egy fa miatt, ami kétszázötven fogyasztónál ideiglenesen áramkimaradást okozott. A tűzoltók gépezetes tolólétra és motoros láncfűrész segítségével végezték el a fa eltávolítását. Az eddigi információk szerint személyi sérülés nem történt és jelentős anyagi kár sem keletkezett. A tűzoltók vasárnap kora este is a kárfelszámolást végzik.

