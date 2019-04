Autó, melléképület és avar is lángolt

Szombat kora reggel egy nyolcvan literes kuka gyulladt ki a debreceni Petőfi téren, egy buszmegállóban. A tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral.

Délelőtt Görbeházára, az M3-as autópálya közelébe riasztották a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat avartűzhöz. A hajdúszoboszlói egységet pedig a Keleti főcsatornához, ahol egy nyárfa erdő aljnövényezete lángolt. Több vízsugárral és kéziszerszámokkal tudták a tüzet megfékezni.

Hosszúpályiban is avar égett kétezer négyzetméteren, oda a létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak. Tetétlenben, a Bem utca végében és a Jókai utcában is több hektáros területet érintett a tűz. Nádas, gaz égett. A lángok veszélyeztették a lakóépületeket is. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett a kabai önkéntes tűzoltók is beavatkoztak vízsugárral és kéziszerszámokkal.

Az M35-ös számú autópálya közelében is égett az avar. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották. Nádudvaron, a Mihályhalma tanyán is tűz volt szombaton. A püspökladányi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat kéziszerszámokkal és egy vízsugárral. Váncsodon is szabadtéri tűz keletkezett. A két hektáros területet a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el.

A debreceni hivatásos egységek is vonultak avartűzhöz. A Kosbor utcában kétezer négyzetméteren égett a gaz. Hajdúhadházra a vasútállomásra is a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, ezután Téglásra vonultak, ott egy mocsaras területen égett a nádas.

A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult szombaton. Nádas és nyárfapihe gyulladt ki öt hektáron, Hajdúszoboszlón, a Keleti Főcsatornánál. A tűzoltást a hajdúszoboszlói, a püspökladányi és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók végezték a műveleti szolgálat irányításával. Egyekre is riasztották őket. Ott az egyeki önkormányzati, a tiszafüredi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók munkáját vezették. A lángok Egyeken tizennyolc hektáros területet érintettek.

Püspökladányban, a Görepart utcában egy fa szerkezetű épület lángolt teljes terjedelmében szombaton kora délután. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az épületet és két vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal avatkoztak be. A tűz nem terjedt át más épületre.

Debrecenben, a Sámsoni út és a Kassai út kereszteződésében egy személyautó motortere égett szombaton. A tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral. Az eset során nem sérült meg senki.

