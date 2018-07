Ausztriában folytatja az ifjú debreceni kapus

„Szerencsére megálltam a helyemet, a kapusedzőm a volt osztrák válogatott, a Sunderlandban és a Kaiserslauternben is megfordult Jürgen Macho lett. 17 éves vagyok, az a célom, hogy minél előbb kezdő legyek a St Pölten második gárdájában és idővel a nagy csapatban is be tudjak mutatkozni. Tudom, hogy ez kemény munkával jár, de azon leszek, hogy megvalósuljanak a terveim. Sokat köszönhetek a debreceni edzőimnek, különösen Mező Józsefnek és Téglási Gábornak, akik mindig mellettem álltak és sokat segített a Király kapustábor is, minden évben tudtam fejlődni, előre lépni. Az sem mellékes, hogy az osztrák próbajátékra a nyári Király kapustábor után felkészülten, jó erőben tudtam érkezni.”

HBN

