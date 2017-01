Australian Open – Babos kiesett az első fordulóban

A világranglista 28. helyezettje két szettben maradt alul a rangsorban 92. amerikai Nicole Gibbsszel szemben. Az első játszma rövidítésben dőlt el, a második pedig úgy, hogy az amerikai teniszező brékhátrányból fordított. Az 55 percig tartó nyitószettben Gibbs 1:1 után két játékot is nullára nyert, s bár Babos később vissza tudta venni elvesztett adogatását, a tie breakben alulmaradt. A folytatásban 2:2 után elvette ellenfele adogatójátékát, de az amerikai rögtön javított, majd 4:5-nél is brékelte Babost.

A legjobb 64 közé jutásért rendezett keddi mérkőzés 1 óra 44 percig tartott.

“Sajnálom nagyon! Sajnos fejben elég nagy gödörben vagyok. A tavalyi US Open óta elveszítettem picit a fonalat – nyilatkozott a magyar játékos a saját honlapján, a babostimea.hu oldalon. – Rengeteget készülök és edzek, de sajnos most hullámvölgy van. Nem a játékommal van a baj. Az utóbbi időben elég negatív vagyok, pedig az edzéseken egyre jobban megy a játék. A mai meccs is csak egy kínszenvedés volt. Annyira izgultam és annyira leblokkoltam. Nem tudtam mit tenni, sajnos.”

Babos tavaly győzött az első fordulóban. Most még párosban javíthat, de ez egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek, mivel – az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával az oldalán – Serena és Venus Williams lesz az ellenfele.

Eredmény:

1. forduló (a 64 közé jutásért):

nők:

Gibbs (amerikai)-Babos (25.) 7:6 (7-3), 6:4

