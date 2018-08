Augusztus 20. – Országszerte és a határokon túl is az államalapítást ünnepelték

A központi rendezvények a hagyományokhoz híven Magyarország nemzeti lobogójának felvonásával kezdődtek a Parlament előtt.

A tisztavatáson Áder János államfő arról beszélt: Magyarországnak ragaszkodnia kell ahhoz a nyugati kultúrához, amelyhez Szent István királyunk a sorsunkat kötötte.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt hangoztatta: a magyar történelem során számtalanszor bebizonyosodott, hogy a béke rendkívül törékeny dolog, azt óvni és védeni kell.

Ehhez erős honvédségre; új haditechnikai eszközökre, jól kiképzett és felszerelt katonákra, az ő vezetésükre alkalmas honvédtisztekre és tábornokokra van szükség – tette hozzá.

Később a Sándor-palotában Áder János átadta a Magyar Szent István Rendet. A kitüntetést idén Demény Pál népességkutató, demográfus vehette át, aki – a köztársasági elnök szavai szerint – egész életében arra keresett választ, hogy az ember legszemélyesebb döntése, a családalapítás, a gyermekvállalás miként hat a nagyobb közösségre: egy népcsoportra, egy nemzetre, egy földrészre, egy történelmi korszakra.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán azt mondta: akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és nemzetépítésbe mindenki bekapcsolódik a maga helyén. Kiemelte: a kormány megtette, ami a feladata, biztosította a szervezeti, közjogi és anyagi hátteret, soha ekkora támogatást nem kapott még a külhoni magyarság, mint most.

Az “Isten éltessen, Magyarország!” szlogennel megrendezett állami rendezvények keretében délelőtt megteltek a rakpartok a Duna Országház előtti szakaszán a vízi és légi parádé idejére. Több mint 1500 nevelőszülő és általuk nevelt gyerek hajókról nézhette végig a programot.

Nemcsak a hétvégén, hanem hétfőn is több ezren látogattak ki a Magyar Ízek Utcájába is, ahol a Kárpát-medence jellegzetes ételei mellett megkóstolhatták Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját, valamint a Szent István-napi kenyérverseny győztes cipóit is.

Napközben Kovács Zoltán kormányszóvivő – aki a rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője is – az MTI-nek elmondta: “ez a nap a nyarat záró, illetve a politikai- és munkaszezon kezdete előtti időszak kiemelkedő eseménye, amely nemcsak az ide látogató magyarok, hanem a nagyszámú turista számára is igazi látványosság”.

Délután a Bazilikában megtartották az ünnepi szentmisét, majd ezrek vettek részt a Szent Jobb-körmeneten.

A Kormányszóvivői Iroda este azt közölte: az eddigi programok rendben, a terveknek megfelelően lezajlottak. A 21 órakor kezdődő ünnepi tűzijátékra több százezrekre számítanak a szervezők.

Országszerte és külföldön is több településen tartottak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet, családi programokat.

Egerben Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt: augusztus 20. annak a kimagasló teljesítménynek az ünnepe, amelyet az új, egységes, keresztény Magyarország létrehozása jelentett.

Kismányokon Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a helyi német nemzetiségi tájház avatásán azt mondta: az ország több mint ezeréves történelme során számtalanszor bebizonyosodott, hogy a német nemzetiségben olyan hazafiakat tisztelhetünk, akik közös értékeinket, kultúránkat, nyelvünket és egységes nemzetünk erejét gyarapítják.

Veszprémben Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: “lángoló szabadságszeretet, rendíthetetlen hit és könyörtelen pragmatizmus, ez a Szent Istváni örökség.

Papp László, Debrecen (Fidesz-KDNP) polgármestere a győzelem és a siker örömünnepének nevezte augusztus 20-át.

Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület) Salgótarján polgármestere arról beszélt: István király alapvető üzenete egyértelmű: állammá alkotta a Kárpát-medencét, hogy ezzel biztosítsa népünk, nemzetünk, a magyarság megmaradását.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kolozsváron azt mondta: Magyarország abban érdekelt, hogy erős és sikeres szomszédjai legyenek.

Kárpátalja-szerte számos helyszínen emlékezett meg hétfőn az ukrajnai megye magyarsága államalapító Szent Istvánról; a központi ünnepséget a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ezúttal is a Técsőhöz közeli Aknaszlatinán tartotta.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az Amerikai Egyesült Államok nevében jókívánságait fejezte ki a magyar népnek Szent István ünnepe alkalmából a budapesti amerikai nagykövetség Facebook-oldalán.

Az államalapítás tiszteletére magyar nemzeti színű fényfestést kapott Csungking egyik legmagasabb felhőkarcolója.

Több párt is megemlékezett az államalapítás ünnepéről.

Az MSZP-s Tóth Bertalan Facebook-üzenetében azt hangsúlyozta: Szent István király Nyugat-Európát választotta, a szocialisták szerint ez a követendő.

A jobbikos Sneider Tamás pártja rendezvényén arról beszélt: a Jobbik szerint Magyarországnak az egyéni szabadságjogokra építő skandináv modellt kell követnie a társadalomszervezésben.

Az LMP közleményében azt írta: új alapokra kell helyezni a magyar állam jövőjét.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.

– MTI –

