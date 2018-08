Augusztus 20. – Magyar Szent István Rend – Demény Pál György: büszkeséggel és örömmel fogadom a kitüntetést

Demény Pál György (Paul Demeny) demográfus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora, a New York-i Népesedési Tanács (Population Council) volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője (k) fogadja a gratulációt, miután átvette a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István Rendet Áder János köztársasági elnöktől (j) a Sándor-palotában 2018. augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen

- © MTI Fotó: Mohai Balázs