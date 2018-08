Augusztus 20. – Áder: az önerőből megújulni képes nemzeteknek lehet jövője

Az államfő beszédében hangsúlyozta, a Szent István Rendet évről évre olyan kiváló magyarok kapják, akik tehetségükkel és munkájukkal, adottságaikkal és szorgalmukkal a maguk egyéni útját járva igazságokra találnak.

A köztársasági elnöktől idén Demény Pál népességkutató, demográfus vehette át a kitüntetést, aki – a köztársasági elnök szavai szerint – egész életében arra keresett választ, hogy az ember legszemélyesebb döntése, a családalapítás, gyermekvállalás miként hat a nagyobb közösségre: egy népcsoportra, egy nemzetre, egy földrészre, egy történelmi korszakra.

Áder János elmondta, Demény Pál szerteágazó tapasztalatai világosan megmutatják, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely érzékeny szemlélettel el tudja érni, hogy megszülessenek a gyermekek, akikre a szüleik eredendően vágynak, s akik a közösség túlélését jelentik.

Kiemelte, Demény Pál eredményekben és elismerésekben gazdag tudományos pályafutás birtokában “ma önmagával szembesíti az immáron valóban vénséges Európát”. Kérdése, hogy Európa túlélve megannyi kataklizmát, éppen a minden korábbinál hosszabb életet és nagyobb bőséget kínáló, békés jólét korában veszíti el reprodukciós képességét, és számolja fel lassanként önmagát – fejtette ki az államfő.

“Ha Európa más jövőt szeretne leszármazottai számára, a cselekvés órája nem sokáig halogatható” – idézte Áder János a kitüntetettet, majd szintén Demény Pál egyik írását felidézve hozzátette, a tartós és rohamos népességfogyás végső soron olyan, mint egy “kollektív nemzeti és civilizációs öngyilkosság”.

A köztársasági elnök köszönetet mondott Demény Pálnak, amiért “mind a mai napig a tudomány tényeivel figyelmezet minket: döntéseinket ne csak érzelmekkel, rövid távú politikai vagy gazdasági haszonnal mérjük”. Életműve annak ékes bizonysága, hogy a népességtudomány célokat és érveket adhat a döntéshozók kezébe – mondta Áder János, aki arra kérte a kitüntetettet, nemzetközi tekintélyével, továbbra is segítse, hogy a tudomány és a politika együtt szolgálhassa a közjót.

A kitüntetés átadásakor felolvasott laudációban közölték, Demény Pál a modern demográfia egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként, a magyar tudományosság jó hírnevét világszerte erősítő kutatói és oktatói pályája, valamint a népességfogyás megállítására is megoldást kereső nagy hatású tudományos életműve elismeréseként vehette át a Szent István Rend kitüntetést.

Hangsúlyozták, a történelem, a szakmai tapasztalat és a jelen folytonos vizsgálata Demény Pállal azt mondatja, hogy a népesség keveredése, a ki- és bevándorlás a nemzetek hosszú távú gondjait nem oldja meg. A kulcs a családok kiszámítható támogatásában van, csak általuk érhetünk el nagyobb szolidaritást, amikor – megfogalmazása szerint – “az egyéni (..) döntések összeredménye harmóniában van a nemzet, sőt a globális társadalom érdekeivel” – hangzott el a laudációban.

Demény Pál demográfus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője.

A kitüntetési ceremónián jelen volt többek között Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a kormány több tagja.

– MTI –

