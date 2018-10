Atom kemény meccs lesz: a jó formában lévő Paks érkezik a Lokihoz

A bajnoki szünet után a 11. fordulóval folytatódnak a küzdelmek szombaton az OTP Bank Ligában: a DVSC 17 órától a Paks együttesét fogadja a Nagyerdei Stadionban. A találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

Az atomvárosiak 16 pontot gyűjtöttek eddig, ami a negyedik helyhez elég jelenleg a tabellán. A Loki 14 egységgel a hetedik. Múlt héten edzőmeccset játszottak a piros-fehérek, a Kisvárdát győzték le 1–0-ra a sérülésből visszatérő Avdijaj góljával.

– A Paks nagyon jól összerakott együttes, régóta együtt játszik. Az elmúlt időszakban jól szerepel, legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, de mi is tudunk egységesen futballozni, és jó játékra vagyunk képesek – olvasható Herczeg András nyilatkozata a klub honlapján. – Az NB I. egyik legfiatalabb gárdája a miénk. Igaz, néha hektikus a játékunk, de minden meccsen vannak jó időszakaink, amelyeket szeretnénk minél tovább kitolni. Bízom benne, hogy a hétvégén sem lesz másképp, és itthon tudjuk tartani a három pontot. Tiszteljük az ellenfelet, de mindent el kell követnünk, hogy sikeresek legyünk, hisz a srácok már többször bizonyították, van bennük kurázsi és fantázia. A tolnai egyébként egy labdabiztos gárda, veszélyes pontrúgásokkal, ezt az is mutatja, hogy a Kisvárda ellen három találatot is így szerzett. Erre is igyekszünk a lehető legjobban felkészülni. Sajnos még mindig van néhány sérültünk, Ezequiel Calvente és Mészáros Norbert sem bevethető, ráadásul Bereczki Dani játéka is kérdéses, de bízom benne, semmi komoly, mert az utóbbi időben ő is jó teljesítményt nyújt.

A csapat gerince egészséges, tehát ezen nem múlhat a szombati összecsapás”

– zárta szavait a Loki trénere.

Megvan a menetrend

A Magyar Labdarúgó-szövetség Versenybizottsága pénteken elkészítette az OTP Bank Liga 14–18. fordulójának pontos menetrendjét. November 10-én 14.30-tól, Diósgyőrben lép pályára Herczeg András alakulata, mely november 24-én 19.30-tól a Mol Vidit fogadja a Nagyerdei Stadionban. December 1-jén az MTK otthonában játszik a Loki 17 órától, majd egy héttel később a Budapest Honvéd látogat Debrecenbe, szintén 17 órától. Az M4 Sport mind a négy találkozót élőben közvetíti. A 2018-as esztendő utolsó fordulóját december 15-én rendezik, amikor a DVSC 17 órától Szombathelyen lép pályára.

