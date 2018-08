Atlétikai Eb – Halász Bence döntős

A szombathelyiek junior világ- és U23-as Európa-bajnok versenyzője az első selejtezőcsoportban szerepelt, ezzel a számmal kezdődött a kontinensbajnokság. A kalapácsvetőknek szinte a kongó Olimpiai Stadionban kellett dobniuk az előnapon – az Eb első hivatalos napja a kedd lesz -, a nézők csak lassan szállingóztak, az újságírók többsége is ezen a napon érkezett, az ülésrenddel még nem is készültek el a szervezők. A kalapácsvető ketrecre ugyan némi árnyékot vetett a nézőtér feletti tető, de a versenyzőknek a több mint 30 fokos meleggel, s a tűző nappal is meg kellett küzdeniük.

A selejtezőszint 76 méter volt, illetve a legjobb 12 folytathatta a fináléban. A 21 éves Halász Bence, aki idén érte el 79,57 méteres egyéni csúcsát, elsőre azonnal a szintet jelző sárga vonalon túlra dobta a szert, s 76,81 méterrel a mezőnyből elsőként teljesítette a fináléhoz szükséges eredményt.

“Jól ment a mozgás a bemelegítésnél, lazának éreztem magam, de amikor szólítottak, azért megremegett a lábam” – nyilatkozott az MTI-nek Halász Bence.

Hozzátette: képesnek érezte magát, hogy elsőre megdobja a szintet, de félt, nehogy “elstresszelje”.

“Nekem a selejtező mindig nehezebb, ez a nagyobb teher. A döntő majd egy más verseny lesz” – mondta a Dobó SE nehézatlétája, aki 79,57-es eredményével a negyedik a nevezettek között.

Pásztor Bence a kalapácsvetés selejtezőjének 17.30-kor kezdődő második csoportjában szerepel.

A 33 fős magyar csapatból hétfőn még öten érdekeltek.

