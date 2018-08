Atlétika: döntős lehet Kozák és Kerekes is

Több mint 30 fős lesz a magyar válogatott a jövő hétfőn kezdődő berlini atlétikai Európa-bajnokságon, s a létszám a következő napokban még bővülhet. A csapatban a legnagyobb név a világbajnoki bronzérmes Baji Balázs, a legnagyobb hiányzó pedig a fedett pályás világbajnok Márton Anita, aki sérüléssel bajlódik.

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola képviseletében ott lesz az Eb-n Kazi Tamás is. „Hivatalossá vált, hogy az Európa bajnokságra utazó magyar csapat tagja vagyok! Miután tavaly és idén is számos alkalommal teljesítettem a kvalifikációs időt, kivívtam a jogot, hogy címeres mezben versenyezzem a berlini olimpiai stadionban. Büszke vagyok és egyben nagyon izgatott, bízom benne, hogy a legjobb tudásom szerint fogok szerepelni, hiszen egy országot, a hazámat képviselem majd!” – fogalmazott Kazi, aki mellett Kozák Luca, Kerekes Gréta, Koroknai Máté és Koroknai Tibor is az utazó keret tagja.

Spiriev Attila sportigazgató az MTI-nek elmondta, a jelenlegi 31-es létszám változhat, ha a következő napokban meghívást kapnak olyanok, akik a szint közelében teljesítettek, s versenyszámukban nem telt be a mezőny. A vezető szerint jó esélye van a döntőbe kerülésre a két gátasnak, Kozáknak és Kerekesnek is.

