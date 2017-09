Átlagos kliséhalmaz lett az Amerikai bérgyilkos

Mivel a terrorfenyegetettség bizonyos országokban igen magas napjainkban, így sok rendező lát fantáziát ilyen jellegű filmek készítésében. Sajnos azonban kevés alkotás tudta eddig kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket.

A Dylan O”Brian és Michael Keaton nevével fémjelzett Amerikai bérgyilkos sem váltotta be az ígéretes előzetes alapján hozzáfűzött reményeket. Átlagos akciófilmről beszélünk, átlagos színészi játékkal és történettel.

A sztori szerint Mitch Rapp megkéri barátnője kezét az ibizai tengerparton. Hirtelen megváltozik a hangulat, terroristák bukkannak fel, és mindenkit kegyetlenül lemészárolnak, így Mitch leendő párját is. A fiú ezek után arra teszi fel életét, hogy leszámoljon a terroristákkal. Rém egyszerű sztori, nem igaz? A bosszúszomjas srác már a film elején eltérít minket attól, hogy komolyan vegyük a történetet, még ha a kezdő képkockák ezt is sugallták. Felfigyel rá a CIA és olyan kiképzője lesz, mint a rettegett Stan Hurley, akivel aztán a feldolgozóüzemből eltűnt plutónium nyomába szegődnek, később pedig a minden különösebb indok nélkül terroristává vált Szellemet üldözik, aki persze nem lesz ismeretlen Hurleynek. Hasonlóan kidolgozatlan maradt Mitch karaktere is, akiről ugyan többször elhangzik a film során, hogy különleges, mégsem tudjuk meg, hogy a parancsok módszeres megtagadásán kívül mitől olyan kivételes.

Így persze a film sem lett különleges. Az akciójelenetek meglepően véresre sikerültek, viszont a kamerarángatás további élményektől fosztja meg a nézőt. Az akciófilmek kliséinek jelentős része feltűnik, százszor láttunk már ilyet, ettől függetlenül egy könnyed délutáni szórakozásnak talán megfelelhet.

– Molnár István –

Annette Bening is szerepel Christoph Waltz rendezői bemutatkozásában Los Angeles - Annette Bening Vanessa Redgrave lányát játssza az Oscar-díjas színész, Christoph Waltz rendezői bemutatkozó filmjében - osztotta meg értesülését a Variety.com. Waltz Kanadában forgatja a Georgetown című bűnügyi drámát, amely a The New York Times Magazine egyik cikke alapján készül. ... Tovább a cikkhez

Woody Allen Diego Lunával és Liev Schreiberrel forgatja új filmjét Los Angeles - A New York-i sztárrendező, Woody Allen következő filmjében Diego Luna és Liev Schreiber is szerepel majd - számolt be róla a Variety.com. A 81 éves filmes még nem adott címet következő alkotásának, de annyi bizonyos, hogy az Amazon Stúdió forgalmazza majd a mozikban. A szereposzt... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA