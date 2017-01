Átlag feletti esztendő volt 2016

Hideg kezdet

Az elmúlt esztendő kifejezetten hideg időszakkal vette kezdetét, még január derekán be is állt az év abszolút minimuma. A leghidegebb napokon -14—-18°C is előfordult a néhány cm-es hótakaróval borított tájakon, ám e januári 10-14 napot követően már nem tért vissza az igazi tél egészen november közepéig. Habár a fagy nem volt mindennapos a tavasz beálltáig sem, később, április 21-e táján is becsúszott egy- egy -3—-4 fokos hideg hajnal, sőt, május derekán a Nyírség erre hajlamos laposain bizony rövid ideig még fagyott a talaj közelében. A mezőgazdák örömére csak október első dekádjában tért vissza ismét a fagypont alatti hőmérséklet. A közbenső 10 hónap ugyanakkor rendre legalább átlag körülinek, vagy annál 3 (április) vagy akár 5 fokkal (február) is melegebbnek adódott, kialakítván az évi mintegy 1-1,5°C közötti pozitív anomáliát. Az esztendő legmelegebb időszaka a térségben augusztus első hete volt, amikor sokfelé közelítette meg, vagy érte el a napi csúcshőmérséklet a 35 fokot. Az emberi és állati szervezet számára nehezen viselhető, erős hőstresszt jelentő időszakok azonban a növényállományoknak kedveztek.

Meleg folytatás

A nagyfokú párolgás és párologtatás a talajok szinte mindvégig bő nedvességkészletének köszönhetően akadálytalan volt a tenyészidőben, alig fordult elő átmeneti vízhiányos periódus. Már télen bőséges esők áztatták a földeket, majd egy szárazabb április-májusi időszak után a nyár is bővelkedett csapadékban, elsősorban heves záporoknak, zivataroknak köszönhetően. Rendkívül heterogén volt a csapadék eloszlása.

Míg egyes területeken 40-60 milliméternyi összeget mértünk pl. júniusban, másutt ennek 2-3-szorosa is lehullott sorozatos felhőszakadások során. Az év még egy rendkívül csapadékos októbert tartogatott, térségi átlagban is 100 milliméter körüli havi csapadékkal, majd lassan alább hagyott a csapadékhajlam és a december 5-8 milliméteres hozama már egy száraz időszak beköszöntét jelezte. Nem törhetett így az esztendő a 2010-es, extrém csapadékos év babérjaira, ám a 600-750 milliméteres évi összeg így is 20-50 százalék körüli pozitív anomáliát takart, s optimális szinten tartotta a talajok vízkészleteit.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA