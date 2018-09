Átlag feletti a motorok baleseti kockázata

Egy 32 éves férfi az általa vezetett személygépkocsival Debrecenben, a Pallagi úton közlekedett 2018. szeptember 11-én 6 óra körül – írja a police.hu. Haladása során nem biztosított elsőbbséget a vele szemből, a Pallagi út felől a Móricz Zsigmond út irányába közlekedő 30 éves motorkerékpáros férfinak, akivel összeütköztek. A balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrök egy debreceni baleset helyszínén intézkedtek 2018. szeptember 11-én 10 óra 45 perc körül. Egy 42 éves férfi az általa vezetett személygépkocsival közlekedett Debrecenben, a Sámsoni úton, amikor nem adott elsőbbséget egy 46 éves motorkerékpárral közlekedő férfinak, ezért összeütköztek. A balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett.

A kétkerekű motoros járművel utazók baleseti kockázata átlag feletti. Ennek oka, hogy a motorkerékpárosokat a gépkocsikban jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. Ezért fontos, hogy motorozás közben mindig megfelelő védőfelszerelést kell viselni, illetve nagy hangsúlyt kell fektetni az öltözékre is. Az élénk színű bukósisak, motorosruha és motoros csizma nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a motorost a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetlegesen bekövetkező balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkentik. Ne feledjék, hogy a balesetben földhöz csapódott bukósisakot minden esetben le kell cserélni, még akkor is, ha kívülről nem látszik komoly sérülés, mert ilyenkor az ütéselnyelő réteg már nem képes ellátni feladatát.

