Átfutnak a rotarysok a Nagyerdei Stadion arénáján

Köszöntőt mondanak a rendezvény fővédnökei, azaz Dr. Papp László, Debrecen polgármestere, Mészáros Zoltán, a Rotary Magyarország Országos Kormányzója és Dr. Kiss Miklós, a Rotary Club Debrecen elnöke. A március 25-i viadalon a klasszikus, 42 195 kilométeres maraton mellett a háromnegyed maratoni, félmaratoni, negyedmaratoni és minimaratoni távokat választhatják a futók. Emellett 5 fős maratoni váltóban is rajthoz állhatnak a sportolók. A hagyománnyá vált esemény kellemes kikapcsolódást kínál az egész családnak. A hosszútávfutók legnagyobb kiváltsága, hogy az útvonaluk átvezet a Nagyerdei Stadionon. A szurkolóknak pedig lehetőségük lesz arra, hogy a stadion déli lelátóiról biztassák a futókat. A stadion arénájának fergeteges hangulata mindenkinek maradandó élményt nyújt. A célban a hosszútávokon indulók egyedi tervezésű érmet kapnak.

Az ingyenes Rotary Jótékonysági Futás a maga 1993 méterével pedig ideális lehet azok számára, akik nem kívánnak versenyezni, vagy éppen nem érzik magukat felkészültnek hosszabb távok lefutására. A kevesebb mint 200 méteres távot már egészen kicsi gyerekek is lefuthatják, és lehetőség van egyéni, illetve csapatbeli indulásra is. Akik csapatban jelentkeznek, azok részt vesznek egy versenyen is, melynek nem az a lényege, hogy milyen gyorsan futja le a csapat a távot, hanem az, hogy mekkora a csapat létszáma. A legnagyobb létszámban induló csapat minden évben egy LIFEPAK félautomata defibrillátort nyer.

A szurkolók számára is rengeteg szórakozási lehetőséget kínálnak, ugyanis a színpadon fellépők sora színesíti majd a rendezvényt. A Debrecen Linedance Club, a Joy Orient Debreceni Hastánc Csapat, a Valcer Táncstúdió, Debreceni Mazsorett csoport, Eastsiders Crew tánc csapata, R&B Dance Team HIP-HOP Tánciskola és a G4 Fitness aerobikosai teszik még felejthetetlenebbé a fesztivált. Az Apolló Medical Center ingyenes vérnyomásmérést biztosít a versenyközpont területén, a Biotechusa kóstoltatót tart, valamint büfé, és kürtös kalács is várja a rendezvényre érkezőket. A VIII. Rotary Futófesztivál egész napos szórakozást kínál a család számára.

– Debreceni Kilométerek Sportegyesület –

Új fedélre gyűjtenek a négylábúaknak Debrecenben Debrecen - Az Együtt Az Állatokért Állatvédő KHE 2004 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy Debrecenben, Kelet-Magyarország legnagyobb városában és környékén az utcára kidobott, sérült kóborló kutyák és macskák számára menedékhelyet biztosítson, az állatokat orvosi ellátásban részesítse, majd ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA