Átépítés és értékesítés a közgyűlés napirendjén

A jelenlegi út korszerűsítése, valamint buszöblök és kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése a Gázvezeték utcán, illetve az István út–Szoboszlói úti csomópont forgalomtechnikai átalakítása szerepel abban a pályázatban, melynek benyújtásáról dönthet január 26-ai ülésén a képviselő-testület. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés című felhívására beadandó másik projekt pedig az Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítását célozza. Az előbbi esetében a 400 milliós beruházási költség teljes egészében vissza nem térítendő támogatással valósulhat meg, míg a másiknál a 360 milliós támogatási összeg mellett egymillió 50 ezer forint a város önrésze.

Jól jön a 4-es főút lezárásakor

A támogatási kérelmek benyújtására január 19-től június 29-ig van lehetőség, azaz az önkormányzat még idejekorán elkezdi az eljárást az innovációs iparterület elérhetőségének javítására, amellyel vélhetően már a főpályaudvar előtti építkezés idején várható forgalomelterelésre is készül. Az első pályázatban a Gázvezeték utcai forgalmi növekedésre számítva az utca nyomvonalán a jelentősebb csomópontokban forgalomtechnikai és geometriai korszerűsítést végeznek, valamint jelzőlámpás forgalomirányítást alakítanak ki a tervek szerint.

Az István és Szoboszlói úti kereszteződésében a jelenlegi négyágú forgalmi csomópontban a 4-es főútról a Vértesi út irányába a jobbra-kanyarodósáv önálló kialakítást kap, ami lehetővé teszi a Vértesi út irányából a balra kanyarodást Hajdúszoboszló felé. A változtatást itt is a várható forgalomelterelés sürgeti.

A másik TOP-os útfejlesztési pályázatban 980 méteren, 18 méteres szélességben feltáró utat építenek ki a szükséges vízelvezetéssel, közvilágítással a 33-as főúttól északi irányban a Metro Áruház kiszolgáló útjától a Vezér utca végéig.

Új helyen a holding

Az előterjesztések között szerepel a vagyonkezelő holding új székhelyének a kijelölése is, eszerint több ingatlan megvizsgálása után a Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő Piac u. 77. szám alatti, volt inkubátorház II. emeletének egy részére esett a választás, amit a DV Zrt. az ülés napjától már el is foglalna, ha testület elfogadja a javaslatot. Arról is határozni fog, hogy ingyenesen hasznosításba adja vagy sem az önkormányzat tulajdonában lévő Batthyány utca 24. alatti ingatlant Modemet üzemeltető kft-nek.

Ugyancsak önkormányzati tulajdonú a Jókai u. 48. számon található iskola épületként nyilvántartott több mint 1600 négyzetméteres ingatlan, melyet hiába akartak többször is pályázat útján értékesíteni, nem érkezett rá megfelelő ajánlat. Legutóbb például az egyetlen pályázó 12 milliót ajánlott érte, holott két ingatlanbecslő által adott ár középértéke csaknem 62 millió forint volt. Ezek után az önkormányzat a részben saját tulajdonában lévő szomszédos három ingatlant teljes egészében megvásárolva most már 3111 négyzetméternyi ingatlant szeretne eladni pályázat meghirdetésével.

Címzetes főjegyző cím

Szerepel a csütörtöki előterjesztések között a címzetes főjegyzői cím adományozására tett javaslat is a megyei kormányhivatal felé Szekeres Antal jegyzőnek, aki idén már 10 éve látja el megelégedésre ezt a tisztséget, ami feltétele a cím odaítélésének. A közigazgatásban immár negyedszázados gyakorlattal rendelkező leendő címzetes főjegyző július elsején veheti át az elismerést, amivel az illetményalapja huszonnégyszerese jár neki, s ezt az összeget az idei költségvetésbe is be kell tervezni, amennyiben másképpen nem dönt a közgyűlés.

