Átalakulás előtt a Corvinus, tovább nőtt az első helyes jelentkezések száma

Az Országgyűlés hétfőn döntött arról, hogy a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz kerülnek július 1-jétől a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói jogai. A szervezet közérdekű vagyonkezelő alapítványként jön létre, feladata oktatási intézmény, kiemelten a Budapesti Corvinus Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása.

A felsőoktatási intézmény csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az intézmény idén még tovább tudta növelni azon diákok számát, akik a felvételi eljárás során a Corvinus valamely képzését jelölték meg első helyen.

Az idén összesen 9122 diák jelentkezett az egyetemre, közülük 5813-an első helyen jelölték meg az intézményt, az összes leadott jelentkezések száma a 20 ezret is meghaladja. A korábbi évhez képest mind az alap-, mind a mesterképzésen növekedett az első helyes jelentkezések száma, összesen 3 százalékkal.

A Corvinus Egyetem idegen nyelvű képzései iránt is nőtt az érdeklődés, alapszakon 10 százalékkal, míg mesterképzésben 20 százalékkal többen jelölték meg első helyen az angol nyelvű képzéseket, mint a megelőző évben. A Corvinus képzési kínálatában az ország 10 legnépszerűbb szakjából 5 is megtalálható (gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás, gazdaságinformatikus, pénzügy és számvitel), amelyekre a jelentkezési összlétszám idén is nőtt, a korábbi évhez képest.

Kitértek arra is: a Corvinus idén szeptemberben már a negyedik évfolyamát indítja Székesfehérváron, a Fejér megyei székhelyen lévő kampuszra a tavalyival megegyező nagyságrendben jelentkeztek a diákok, a mesterszakra jelentkezők száma ugyanakkor kiugróan emelkedett. A székesfehérvári képzések között a gazdálkodási és menedzsment szak, valamint a turizmus-vendéglátás képzés vezeti a népszerűségi rangsort, amelyek duális képzési formában is elérhetőek.

– MTI

