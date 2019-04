Átadták Az Év Orvosa díjat

A csütörtökön tartott ünnepségen a kamara dr. Pfliegler Györgyöt Hagymási József-emlékéremmel tüntette ki. Az Év Orvosa díjat kiemelkedő szakmai munkáért és példamutató etikus magatartásáért, a Hagymási-emlékérmet pedig a kamaráért kifejtett tevékenységért ítélik oda minden évben, mondta dr. Csepura Olga elnök a csütörtöki ünnepségen.

Az együttműködés fontosságát emelte ki az év orvosa.

– A kamara Az Év Orvosa díjat minden évben olyan orvosnak ítéli, aki szakmai hozzáállása és hírneve mellett közösségi feladatokat is ellát, és hétköznapi emberi értékekkel is bír. Dr. Vida Sárát kollégái szakmailag és emberileg is nagyra becsülik precizitása, segítőkészsége, tájékozottsága miatt. Kedves, vidám és empatikus orvos, emiatt kedvelt és népszerű a betegek körében is. A járóbeteg-ellátó centrum jobbá tételéhez is több javaslattal járult hozzá; rendszeresen képzi magát, és részt vesz az orvosi kamara megyei szervezetének életében. 2010-ben Hajdúszoboszló városa gyógyítótevékenységét, példás humánumát Kenézy Gyula-díjjal jutalmazta, és idén a Hajdú-Bihar Megyei Orvosi Kamara egyhangú döntése alapján lett az év orvosa – hangzott dr. Sotkovszki Tamás köszöntője. – Számtalan kiváló kollégát ismerek a megyében, aki talán még jobban megérdemelné ezt az elismerést, mint én. Úgy gondolom, nagyon sok orvos kollégám végez remek munkát – mondta dr. Vida Sára. – Különösen a sebészi, de minden orvosi munka csapatmunka, s ahol én életem folyamán dolgoztam, mindenütt igazán jó csapatba kerültem. Mindenkinek azt kívánom, olyan szerencséje legyen, hogy ilyen kollégák között dolgozhasson – mondta meghatottan köszönőbeszédében a főorvos.

Empátiával, emberien

– Ezt a díjat 2009-ben azért alapítottuk, hogy elismerhessük azon kollégáink munkáját, akik önzetlenül, kitartóan, magas színvonalon, eredményesen hosszú ideig dolgoztak a kamaráért, a kamara hírének öregbítéséért, s így tulajdonképpen mindannyiunk érdekeit képviselték – mondta ünnepi beszédében dr. Körtvélyesi Andor, az emlékérem megálmodója. – Idei díjazottunk képviselte a tagságot mint megyei és országos küldött, példaértékűen magas színvonalú tevékenységet végzett a szakmai bizottság elnökeként, és az akkreditációs bizottságban is jelentős tevékenységet fejtett ki. Ha jól tudom, most sem tétlenkedik, hiszen az Orvosok Lapja tanácsadó testületének tagja – hangzott a méltatás. – Dr. Pfliegler György orvosi és emberi magatartásával azt példázza, hogy hivatása a legnemesebbek szolgálatok egyike. Tudása legendás, országos szinten ismert és elismert szakember, tudásával, közvetlenségével és empátiájával kivívta betegei szeretetét és ragaszkodását is. Számos kitüntetése van, ehhez képest a miénk nagyon szerény, ám kevés kitüntetést adtak ilyen megbecsüléssel és szeretettel, mint ahogy mi ezt – emelte ki dr. Körtvélyesi Andor.

Közös nyelv

– Az a néhány év, amelyet a kamarában töltöttem, nagyon kedves emlék. Sok értékes embert ismertem meg, nagyon sokat tanultam. Ami számomra a legfontosabbak egyike, és igyekszem átadni az egyetemen, az oktatásban: emberként beszélni. Az orvosi pályát tartom a legkülönbnek a világon. Nekünk mindenkivel meg kell találnunk a közös nyelvet, nemcsak idegen nyelven, hanem magyarul is sokféleképpen – hangsúlyozta dr. Pfliegler György.

