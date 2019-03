Átadták a fedett műfüves pályát az akadémián

960 millió forintból épült fel az a 70×60 méteres műfüves csarnok, melyet pénteken adtak át ünnepélyes keretek között a Debreceni Labdarúgó Akadémián. A pallagi komplexumot az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára, Szabó Tünde, Papp László polgármester, Tasó László országgyűlési képviselő, az MLSZ megyei szervezetének társadalmi elnöke és Herczeg András, a Debreceni Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója nyitotta meg az edzők és a futballistapalánták jelenlétében.

Papp László kezdésként hangsúlyozta, hogy a legszebb az életben értéket teremteni, s bár most épületben állunk, ebben az esetben is a gyerekek jelentik a legnagyobb értéket. – Nagyjából másfél évtizede jelentettük ki először, hogy Debrecennek a magyar futball mérföldkövének kell maradnia, s akkor nem csak szakmai, hanem infrastrukturális értelemben is mondtuk ezt. 2013-ban átadtuk a DLA-t, egy évre rá a Nagyerdei Stadiont, most pedig itt vagyunk ebben az impozáns csarnokban. A következő terv egy bentlakásos kollégium felépítése itt, az akadémia területén – mondta Debrecen polgármestere.

Fotó: Matey István

Herczeg András szakmai igazgató – és a DVSC vezetőedzője – közölte, megilletődötten áll a pódiumon, mert nagyon büszke rá, hogy debreceni, és a cívisvárosi futballban dolgozhat. – Újabb gyöngyszemnek örülhetünk a csarnok átadásával, jól tudom, évtizedekkel korábban milyen mostoha körülmények között készülhettek a az utánpótlás csapatok, most pedig minden adott, hogy egész évben remek feltételek mellett dolgozhassunk. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan saját nevelésű játékos kerül majd ki az akadémiáról, akire méltán lehetünk büszkék a jövőben – fogalmazott Herczeg.

Lelkesen formálta a szavakat Tasó László, mint mondta, az akadémia sziget az elkallódás tengerén, és felhívta a figyelmet rá, hogy bár nagy segítséget nyújt a kormányzat a futballnak, jó foci csak jó edzők és játékosok által teremtődhet meg.

Debrecen egy fellegvár

A szalag átvágása előtt az államtitkár asszony vette át a szót. – Bámulatos közösségteremtő ereje van a futballnak, amely itthon is milliókat képes megszólítani – mondta Szabó Tünde. – Debrecen régóta a magyar labdarúgás egyik fellegvára, ezt a kijelentést évről évre eredményekkel és tartalommal töltik meg az itteni fociban dolgozók.

Ez a csarnok egy újabb jelentős fejezet a cívisvárosi futball fejlődésében, de ha van klub, amely ezt megérdemelte, az a Loki és a Debreceni Labdarúgó Akadémia”

– jelentette ki az egykori úszókiválóság, hozzátéve, ez a komplexum is ékesen bizonyítja, hogy a kormánynak rendkívül fontos, hogy a TAO-támogatások által ehhez hasonló fejlesztések valósuljanak meg a jövőben is.

Szabó Tünde és Papp László kezdőrúgását követően pedig az apró futballisták birtokba vehették a játékteret, és indulhatott az önfeledt foci.

TN

