Átadták a debreceni gyártású autóbuszt

Szerdán átadták az első debreceni gyártású autóbuszt a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nek. A cívisvárosban tervezett és épített jármű azonnal forgalomba áll, és már csütörtöktől találkozhatnak vele az utasok.

Az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. a 12 típusból álló termékcsaládjának első modelljét, a Mercedes-Benz Reform 500 LE-t tavaly decemberben mutatta be a nagyközönség számára. Az autóbusz a csaknem egyéves engedélyezési eljárásban megszerezte az európai típusbizonyítványt, így forgalmi engedélyt és rendszámot is kaphatott.

Új üzem két hektáron

Az ünnepélyes eseményen Papp László polgármester büszkén újságolta, hogy ezzel az átadással Debrecen útjain végre a városban gyártott busz közlekedik.

– Néhány évvel ezelőtt kevesen gondolták volna azt, hogy a cívisváros egyszer európai mércével is mérhető járműipari központtá válik. A jövőbeli tervek megvalósítása érdekében az ITK Holding Zrt. leányvállalata szerződést kötött a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Civis Ház Zrt.-vel a cégcsoport fejlesztéseihez szükséges 200 ezer négyzetméteres ingatlan megvásárlásáról a déli ipari park területén, valamint a város és a holding szándéknyilatkozatot írtak alá a cégcsoport fejlesztéseivel kapcsolatos stratégiai együttműködésről. Azt remélem, az új üzem építése 2019-ben megkezdődik.

Debreceniek tervezték

A polgármester óhajához csatlakozott Kossa György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója, aki elmondta, nagy büszkeség számukra, hogy a Debrecenben gyártott első modell a DKV állományában szolgálhatja az utasok kényelmét.

– Ez a lehetőség azért is különleges, mert debreceniek tervezték és építették a buszt, így az utazóközönség is joggal lehet büszke erre a járműre. Ez az autóbusz olyan technikai újdonságokat tartalmaz, amely ma az utakon nem jellemző: sávelhagyás- vagy ráfutásgátló elektronika, wifiszolgáltatás, illetve mobiltelefon-töltési lehetőség – mondta el vezérigazgató.

Nagy Attilától, a DKV vezérigazgatójától megtudtuk, a busz már csütörtöktől menetrend szerinti üzembe áll a közlekedési vállalat 42-es és 43-as vonalán. A cégvezető arra biztatja az utazóközönséget, hogy észrevételeiket jelezzék a DKV vagy a gyártó elérhetőségein.

