Átadják Böszörmény város kitüntetéseit

Kitüntetéseket, elismeréseket adnak át szerdán Hajdúböszörményben a Város Napja alkalmából rendezendő ünnepi képviselő-testületi ülésen. Az esemény 16 órakor kezdődik a Bocskai téren (rossz idő esetén, a téren lévő református templomban) helyi kórusok közreműködésével, majd Kiss Attila polgármester beszéd után következik a díjazási ceremónia. 18 órától a 65 éves Bocskai Néptáncegyüttes műsorát tekinthetik meg az érdeklődők (belépők térítésmentesen igényelhetők a művelődési központban). Ezt megelőzően – 15 órától – a Báthory szobornál koszorúznak ünnepi ágyútűz mellett.

„Rádörrentek” a városra

A múlt péntek óta tartó város napi rendezvénysorozat nyitányaként a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre és Városi Lőegylet ágyúlövésekkel, és megannyi programmal hívta fel a böszörményiek figyelmét az eseményre. A Civilek a Lakóhelyért Egyesület sütőasszonyai kemencés finomságokat kínáltak, a Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület, valamint a Zöld Kör önkéntesei játszóházas programokkal készültek a kicsiknek. Volt fegyver- és katonai bemutató, népi játszóház, a gyerekek körében népszerűnek bizonyult a sárkányverés, valamint Katonka Szabolcs kovács bemutatója is.

Fotó: Horváth Tamás

A rendezvényen két kiállítást is láthattak. Így tíz tablón mutatták be a Hajdúsági Múzeum Baráti Körének elmúlt 45 évét, a szervezet tevékenységét, valamint egy rendhagyó kiállítást is nyitottak Pál Nagy János és Dombi Erzsébet leszármazottainak „kinek hínak? hol lakol? szegről végről rokonok vagyunk…” címmel.

HBN

