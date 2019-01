Asztalitenisz World Tour – Elődöntős, így már biztosan érmes a Szudi, Pergel páros

A magyarok ellenfele az a francia Tristan Flore, Laura Gasnier kettős volt pénteken délelőtt, amely a selejtezőből érkezve a főtábla csütörtöki nyitófordulójában az első helyen kiemelt hongkongi Vong Csun-ting, Tu Hoj-kem kettőst búcsúztatta, azaz már három győztes meccsen volt túl.

A találkozót a magyarok kezdték jobban, az első szettet simán, a másodikat pedig már nagyobb csatában nyerték, így egy játszmára kerültek a továbbjutástól. A francia páros a harmadik felvonásban meg tudott újulni, ráadásul Szudi és Pergel is többet hibázott ebben a szakaszban, így összejött a szépítés a riválisnak, amely a negyedik szettben is nagy küzdelemre késztette a hazai duót. Hat-négyes magyar vezetésnél időt kértek Flore-ék, és ez használt is, egyenlítettek, majd 8-8-ig fej fej mellett haladtak a felek. Ekkor két magyar pont következett, ezzel együtt két meccslabdához jutottak Pergelék, és már az elsőt kihasználva megnyerték a mérkőzést.

A következő körben, a fináléba kerülésért egy orosz vagy tajvani páros lesz az ellenfél 17.10 órától.

“Nagyon örülünk ennek a sikernek, nem gondoltuk volna, hogy így sikerül ez a verseny” – mondta a 30 esztendős Pergel Szandra, a Budaörs válogatott játékosa.

“Hasonló a játékstílusunk, mindketten ügyesek vagyunk az asztal fölött, talán ez a párosunk titka – folytatta a Németországban légióskodó, 22 éves Szudi. – A mostani meccsen annak köszönhettük a győzelmet, hogy a franciák nem tudták kihasználni az erősségeiket, végig mi irányítottunk. Még nem tudjuk, kivel játsszuk az elődöntőt, de ott is nyerni akarunk.”

Délelőtt még egy magyar érdekeltségű párosért szurkolhat a BOK Csarnok közönsége, Póta Georgina és a svéd Matilda Ekholm 11.40-től a második helyen kiemelt hongkongi Tu Hoj-kem, Li Ho-csing kettőssel küzd meg a női párosok negyeddöntőjében.

A vasárnapig tartó budapesti viadalon négy kontinens 51 országának csaknem 400 versenyzője lépett, illetve lép asztalhoz, az összdíjazás 170 ezer dollár (47,6 millió forint).

A döntőket szombaton és vasárnap rendezik.

Eredmény

vegyes páros, negyeddöntő:

Szudi Ádám, Pergel Szandra – Tristan Flore, Laura Gasnier (francia) 3-1 (5, 9, -6, 8)

később:

női páros, negyeddöntő:

Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd, 6.) – Tu Hoj-kem, Li Ho-csing (hongkongi, 2.) 11.40

