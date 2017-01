Asztalitenisz World Tour – Az Eb után ismét rangos mezőny Budapesten

Az esemény keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a nemzetközi szövetség (ITTF) változtatott a korábbi challenge-major-super kategorizáláson, s idén már kizárólag a legnagyobb viadalok viselhetik a World Tour nevet. Magyarország korábban challenge-, majd tavaly major-kategóriás versenyt rendezett, 2017-ben pedig a 12 nagy torna egyikének lesz a házigazdája.

“A sikeres Eb után most újabb nagy verseny vár ránk, biztos vagyok benne, hogy ezúttal is helytállunk. Fél szemünkkel már a 2019-es világbajnokságra tekintünk, a mostani viadal remek teszt lesz” – mondta Nátrán Roland, a magyar szövetség (MOATSZ) elnöke arra utalva, hogy a korábbi budapesti WT-versenyek és a tavalyi Eb helyszínéül szolgáló Tüskecsarnok helyett ezúttal a Budapesti Olimpiai Központban lép asztalhoz a mezőny egyesben, párosban és az U21-es egyéni versenyszámokban. A tervek szerint ez a létesítmény lesz a sportág két év múlva sorra kerülő világbajnokságának helyszíne is.

“Az Eb-n megmutattuk, hogy asztalitenisszel is meg lehet tölteni a csarnokot, most is mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön ki, nagyon izgalmas mérkőzésekre van kilátás” – fogalmazott Stocker Miklós, a MOATSZ főtitkára.

A hatnapos viadal első két napján a selejtezőket és a teljes U21-es versenyt rendezik meg, majd csütörtöktől kezdődik a felnőttek egyenes kieséses küzdelme. A döntőkre az utolsó napon 14 órától kerül majd sor.

A négy centerasztal közül háromról HD-minőségű adást közvetít az itTV, az ITTF internetes élő videocsatornája, emellett Magyarországon az M4 Sport nézői élőben követhetik majd figyelemmel a legjobb mérkőzéseket, míg világszerte az Eurosport és a kínai televízió mellett több más csatorna is műsorára tűzi a magyarországi eseményt.

Aki személyesen látogat ki a BOK Csarnokba, az az ázsiai játékosok mellett a tavalyi Eb-mezőny nagy részét is megcsodálhatja. Kína mellett egyébként Hongkong, a Koreai Köztársaság, Tajvan és Szingapúr is nevezett asztaliteniszezőket, de például Nigériából, Indiából, Brazíliából, az Egyesült Államokból és Kanadából is érkeznek versenyzők. A férfiaknál a világranglistán hatodik német Dimitrij Ovtcharov, a nőknél pedig a rangsorban negyedik kínai Csu Jü-ling lesz a legerősebb játékos.

Ami a magyarokat illeti, egyesben Póta Georgina és Madarász Dóra, valamint Pattantyús Ádám a főtáblán kezd, párosban pedig Póta és a svéd Matilda Ekholm kettőse a harmadik, az Eb-bronzérmes Madarász, Pergel Szandra duó pedig az ötödik kiemelt. Pattantyús azt mondta, szeretne legalább egy győzelmet aratni a főtáblán, míg az egyéniben hetedikként rangsorolt Pótáról azt várja Téglás Péter szövetségi kapitány, hogy a kiemelési helyének megfelelően szerepeljen. A szakember február 1-jétől Luxemburgban fog dolgozni, s ezt a versenyt is felhasználja majd arra, hogy átadja a stafétabotot utódjának, Bátorfi Zoltánnak.

Jegyek csak a helyszínen kaphatók. Az első három napra 1500 forintba, január 20-ra, 21-re és 22-re 2500 forintba kerül a napijegy. Diákoknak, nyugdíjasoknak, versenyengedéllyel rendelkezőknek 1000, illetve 1500 forint a kedvezményes ár. Hetijegyet egységesen 8000 forintért lehet vásárolni. A csarnokban 2000 néző számára tudnak ülőhelyet biztosítani.

